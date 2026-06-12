Juventus ha gastado 15 millones en directivos en los últimos 5 años, incluidos los sueldos de Arrivabene, Scanavino, Giuntoli y Comolli

En julio de 2023 llegó a Turín Cristiano Giuntoli, directivo con amplias competencias, al igual que Fabio Paratici. Para el nuevo director general de fútbol, exjugador del Nápoles, un sueldo de 2,9 millones en 2023-24 y 2,3 millones en 2024-25, más 850 000 euros de indemnización por la rescisión anticipada del contrato. Total: unos 6 millones en dos temporadas. Tras su salida, llegó Comolli, ex del Tolosa: prima de fichaje de 950 000 euros y salario estimado de 3 millones para la 2025-26, primero como director general y, desde noviembre, como director ejecutivo.





En total, Arrivabene, Scanavino, Giuntoli y Comolli rondan los 15 millones en cinco temporadas. En ese mismo periodo, el club invirtió unos 350 millones de euros en el mercado, tras las ventas, y obtuvo la Copa de Italia 2024.







