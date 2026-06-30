Todo está hecho, solo falta el anuncio oficial. La Juventus y el Parma han acordado el traspaso de Giovanni Daffara, portero nacido en 2004, al Tardini. La temporada pasada brilló en la Serie B con el Avellino y alcanzó los play-offs (derrota ante el Catanzaro). Formado en el Biellese y en la cantera bianconera, llega al equipo de Cuesta a cambio de 5 millones de euros, sin opción de recompra. Tras semanas de negociaciones, el acuerdo es oficial: el guardameta está listo para debutar en la Serie A con la camiseta gialloblù.















