Otro joven talento italiano deja el país para fichar por el Ajax, uno de los clubes más prestigiosos de Europa. Se trata de Diego Pugno, delantero nacido en 2006 y propiedad de la Juventus Next Gen, que se incorpora oficialmente al equipo holandés en calidad de cedido.
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Juventus ha confirmado el traspaso de Diego Pugno, de la promoción de 2006, al Ajax. Es el tercer italiano que ficha por el equipo de Ámsterdam tras Lorenzo Lucca y Daniele Rugani
EL COMUNICADO DE LA JUVE
Comunicado de la Juventus: Diego Pugno, delantero nacido en 2006, se marcha cedido al Ajax para la próxima temporada. Llegó en 2021 y se formó en nuestra cantera. Su progresión culminó en diciembre de 2024 con su debut en el primer equipo ante el Lecce en la Serie A. Esta temporada ha jugado 9 partidos y marcado 2 goles con la Next Gen».
EL TERCER ITALIANO DEL AJAX
Diego Pugno será el tercer futbolista italiano en vestir la camiseta del Ajax. Antes lo hicieron el delantero del Nápoles Lorenzo Lucca (16 partidos, 2 goles), cedido por el Pisa en la temporada 2023/2024, y el defensa Daniele Rugani (26 partidos, 1 gol), procedente de la Juventus, que jugó con los Lanciers de Ámsterdam en la temporada 2024/2025.
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