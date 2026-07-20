Juventus ha confirmado el traspaso de Diego Pugno, de la promoción de 2006, al Ajax. Es el tercer italiano que ficha por el equipo de Ámsterdam tras Lorenzo Lucca y Daniele Rugani

Comunicado de la Juventus: Diego Pugno, delantero nacido en 2006, se marcha cedido al Ajax para la próxima temporada. Llegó en 2021 y se formó en nuestra cantera. Su progresión culminó en diciembre de 2024 con su debut en el primer equipo ante el Lecce en la Serie A. Esta temporada ha jugado 9 partidos y marcado 2 goles con la Next Gen».