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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus-Grabara: el saludo de Szczęsny al «mejor portero» de Polonia

Juventus
W. Szczesny
K. Grabara

El ex de la Juventus celebra la llegada de su compatriota a la Juventus

Kamil Grabara ya es protagonista en las redes sociales de la Juventus. El portero polaco, cuyo fichaje se ha hecho oficial hoy, escribe en las redes sociales de la Juventus: "¡Hola, aficionados de la Juventus! Estoy muy feliz de fichar por la Juventus. Estoy deseando veros en el Allianz Stadium".


Recordemos que el polaco Grabara tiene un 'padrino' importante, es decir, el ex portero de la Juventus y compatriota de Grabara, Wojciech Szczęsny. De hecho, Szczęsny definió a Grabara como el "mejor portero" de Polonia.

  • Tras el anuncio del traspaso, el nuevo guardameta de la Juventus confió a los canales sociales del club su primer mensaje dirigido a los aficionados, y precisamente Szczęsny, ahora en el Barcelona, intervino en los comentarios para dar la bienvenida a la llegada de Grabara a la Juventus.




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