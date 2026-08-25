Juventus-Grabara: el saludo de Szczęsny al «mejor portero» de Polonia

Kamil Grabara ya es protagonista en las redes sociales de la Juventus. El portero polaco, cuyo fichaje se ha hecho oficial hoy, escribe en las redes sociales de la Juventus: "¡Hola, aficionados de la Juventus! Estoy muy feliz de fichar por la Juventus. Estoy deseando veros en el Allianz Stadium".





Recordemos que el polaco Grabara tiene un 'padrino' importante, es decir, el ex portero de la Juventus y compatriota de Grabara, Wojciech Szczęsny. De hecho, Szczęsny definió a Grabara como el "mejor portero" de Polonia.