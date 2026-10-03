Juventus: gol de Alajbegovic y cambio forzado en Bosnia-Suecia. El seleccionador Barbarez tranquiliza: «Calambres»

Kerim Alajbegovic fue uno de los grandes protagonistas del partido de la Nations League que su Bosnia empató 1-1 ante Suecia y en el que la selección despidió de hecho en la fortaleza de Zenica a su ídolo Edin Dzeko, listo para retirarse del fútbol internacional.

Para el talentoso jugador de la Juventus no hubo solo el gol del empate en el tramo final, sino también algo de preocupación para los aficionados de la Juventus, que lo vieron obligado a abandonar el campo por un problema muscular en el minuto 87, poco después de haber marcado.



