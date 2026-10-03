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CM grafica Alajbegovic 16 9
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus: gol de Alajbegovic y cambio forzado en Bosnia-Suecia. El seleccionador Barbarez tranquiliza: «Calambres»

Juventus
Bosnia and Herzegovina vs Suecia
Bosnia and Herzegovina
Suecia
UEFA Nations League B
K. Alajbegovic

Kerim Alajbegovic fue uno de los grandes protagonistas del partido de la Nations League que su Bosnia empató 1-1 ante Suecia y en el que la selección despidió de hecho en la fortaleza de Zenica a su ídolo Edin Dzeko, listo para retirarse del fútbol internacional.

Para el talentoso jugador de la Juventus no hubo solo el gol del empate en el tramo final, sino también algo de preocupación para los aficionados de la Juventus, que lo vieron obligado a abandonar el campo por un problema muscular en el minuto 87, poco después de haber marcado.


  • Líder

    Alajbegovic fue uno de los grandes protagonistas de la noche de Bosnia. El jugador de la Juventus, nacido en 2007, tuvo una buena ocasión en la primera parte, con un disparo entre los tres palos en el 11' que despejó bien el portero sueco, antes de erigirse en figura al final y encontrar el gol del empate, aunque afortunado, en la segunda mitad. Suecia se había adelantado en el 61' con Viktor Gyökeres, pero la respuesta bosnia llegó a diez minutos del final.

    En el minuto 80, de hecho, Alajbegović recogió un segundo balón tras una falta lateral e intentó poner el balón al medio: el centro cogió una trayectoria envenenada, nadie tocó la pelota y, tras botar hacia el segundo palo, superó al portero Viktor Johansson, que no logró salvar el resultado.

  • Obligado al cambio

    Lo que ha mantenido en vilo a los aficionados de la Juventus, sin embargo, ha sido la sustitución forzada de Alajbegovic en el minuto 87'. El seleccionador Barbarez decidió de hecho llamarlo al banquillo en un momento positivo para la selección bosnia, dejando su sitio a Zinedin Smajlović.

    Una decisión que, desde el primer momento, pareció estar ligada al estado físico del talentoso jugador de la Juventus que sufrió un problema muscular. Antes del cambio, de hecho, el jugador pidió la intervención del cuerpo médico para que le masajearan los músculos aductores del muslo derecho.

  • «SOLO CALAMBRES»

    Al término del partido, hablando en rueda de prensa, el seleccionador bosnio tranquilizó sin embargo a todos sobre el estado de Alajbegović: "Kerim no quería salir, tenía calambres y por eso lo sacamos. Muchos estaban como él, 4 partidos en tan poco tiempo ponen en dificultad".

    Barbarez descartó así, de hecho, un problema muscular relacionado con una lesión, explicando que el cambio estuvo motivado únicamente por los calambres. Por lo tanto, no parece ser nada grave, pero el cuerpo médico de Bosnia seguirá evaluando su estado de cara a los próximos compromisos de la selección y al regreso a Turín.

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