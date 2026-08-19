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Federico Gatti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus: Gatti se entrena al margen por el golpe recibido por parte del aficionado durante la invasión de campo

Juventus
Serie A
F. Gatti

En la Continassa, trabajo al margen también para Milik, Ekhator y Cambiaso

La Juventus ha vuelto a trabajar también hoy bajo las órdenes de Luciano Spalletti, pero el técnico de la Juventus no ha podido contar con todo el grupo. Han sido varios, de hecho, los jugadores que han realizado una sesión diferenciada.


Entre ellos está Federico Gatti. Según informa Gianluca Di Marzio, el defensa sigue lidiando con las secuelas del golpe en el tobillo sufrido el pasado lunes. El defensa había sido arrollado por un aficionado al término del amistoso en familia y, por precaución, ha seguido con un programa de trabajo personalizado. La situación, sin embargo, no genera una preocupación particular.

  • Trabajo al margen también para Arkadiusz Milik, frenado por una leve lumbalgia, y para Jeff Ekhator. Sesión diferenciada, por último, para Andrea Cambiaso, que lidia con unas molestias en el tobillo. Para el jugador de la Juventus, sin embargo, se desprende optimismo: ya en la jornada de mañana debería volver a entrenarse con normalidad junto al resto del equipo.


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