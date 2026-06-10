Juventus: Francisco Conceição marca con Portugal

Portugal vence 2-1 a Nigeria en un partido amistoso.





En el Estadio Dr. Magalhaes Pessoa de Leiria, los locales se adelantaron en el minuto 23 con gol de Pedro Neto (Chelsea), tras pase de Diogo Dalot (Manchester United).





Quince minutos después, Akor Adams, tras asistencia de Dele-Bashiru, de la Lazio, empata para Nigeria.





En la reanudación, el técnico Roberto Martínez introdujo a João Cancelo y Francisco Conceição, quienes elaboraron la acción del tanto de la victoria, obra del extremo de la Juventus.



