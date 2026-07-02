Juventus, fichaje oficial de Puczka por el Genoa: las cifras

La nota añade: «La operación aporta un impacto económico positivo de unos 5,4 millones de euros, tras deducir 0,6 millones en gastos accesorios. Además, el 1 de julio de 2026 se acordó con la misma contraparte la compra definitiva de los derechos deportivos del futbolista Jeff Osayuki Ekhator por 16 millones de euros. En conjunto, Juventus abonará unos 10 millones de euros por la diferencia entre ambas contraprestaciones. Según análisis preliminares, las operaciones son independientes desde el punto de vista contractual y sustantivo. Su registro contable se analizará al preparar el Informe Financiero Anual a 30 de junio de 2026».















