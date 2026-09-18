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Juventus Inside Alajbegovic Yildiz 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus: en qué Alajbegovic ya es más fuerte que Yildiz; ¿sabrá Spalletti hacerlos jugar juntos?

Juventus
FEATURES
Opinion
K. Alajbegovic
K. Yildiz

La actuación de Alajbegovic con el NEC hace pensar en las similitudes y diferencias con Yildiz, y en cómo los dos podrán coexistir

La amplia victoria de la Juventus ante el NEC Nijmegen le da a la Juventus una bocanada de oxígeno, útil para aliviar los restos de la clamorosa derrota ante el Sassuolo. El 5-0 a los neerlandeses, una fiesta del gol en la que participaron Nico González (incluso con asistencia de Grabara), Alajbegovic, Woltemade, Celik y Kolo Muani, debe tomarse naturalmente con pinzas. La actitud despreocupada del NEC, y el nivel técnico no elevadísimo del equipo de Dick Schreuder, aconsejan de hecho a Luciano Spalletti y a la Juve mantener los pies en el suelo, aunque se lleven a casa la buena actitud mostrada durante los 90 minutos y, sobre todo, el camino del gol encontrado por Alajbegovic, Woltemade y, especialmente, Kolo Muani.


Hechas las debidas premisas sobre el verdadero peso específico de la victoria en el debut en la Europa League, el elemento que más nos ha llamado la atención en el partido de anoche en el Allianz Stadium ha sido la actuación de Kerim Alajbegović. El bosnio de 18 años (cumplirá 19 dentro de tres días) ofreció una actuación de alto nivel, con un gol y algunas jugadas que arrancaron los aplausos de la afición de la Juventus. Y de comentaristas como Alessandro Costacurta, en Sky: "Alajbegovic se está volviendo muy bueno y quiero destacarlo: porque como oigo que se subestima a este chico, yo en cambio digo que tendrá un gran futuro". La actuación de Alajbegovic es valiosa porque no es un caso aislado, sino que llega después de otros buenos partidos: ante el Sassuolo fue uno de los pocos jugadores de la Juventus en merecer el aprobado, y también lo había hecho bien ante el Milan y el Parma, después de los 90 minutos en el banquillo en su debut ante el Frosinone.


  • ALAJBEGOVIC Y YILDIZ

    Con el Frosinone, en cambio, quien estaba sobre el campo era Kenan Yildiz, que se lesionó precisamente en ese partido. Pensando en el turco, y pensando en el encuentro que disputó ayer Alajbegovic, es natural pensar ya en cómo podrán coexistir ambos, cuando el número 10 vuelva a estar disponible a principios de noviembre. El número 17, de hecho, está encontrando su posición precisamente en las zonas que suele ocupar Yildiz: parte desde la izquierda y luego se mete por dentro. Sean bienvenidos, por supuesto, estos problemas de abundancia, para todos los equipos y para todos los entrenadores: le corresponderá a Spalletti el placer y el deber de encontrar una solución para hacerlos coexistir.


    Mientras tanto, junto a las similitudes entre Yildiz y Alajbegovic en cuanto a la posición sobre el campo, las primeras apariciones del bosnio con la Juventus también nos están permitiendo descubrir las diferencias entre los dos. Con respecto a Yildiz, Alajbegovic es menos potente y menos explosivo en el arranque en corto; con respecto a Yildiz, Alajbegovic juega más a menudo con la cabeza levantada y parece ver mejor el juego en largo, como demuestra el precisísimo pase filtrado para Nico Gonzalez en la acción del penalti para la Juventus ante el NEC, un tipo de pase que raramente hemos visto hacer a Yildiz, más propenso a acelerar con la cabeza baja para luego dar asistencias desde línea de fondo con el balón hacia atrás. En definitiva, los dos tienen cualidades similares, pero también diferencias evidentes. Con un entrenador que sepa hacerlos coexistir, potenciando los aspectos complementarios de sus cualidades y puliendo los similares, el futuro de la Juventus puede ser prometedor.





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