Juventus: en qué Alajbegovic ya es más fuerte que Yildiz; ¿sabrá Spalletti hacerlos jugar juntos?

La amplia victoria de la Juventus ante el NEC Nijmegen le da a la Juventus una bocanada de oxígeno, útil para aliviar los restos de la clamorosa derrota ante el Sassuolo. El 5-0 a los neerlandeses, una fiesta del gol en la que participaron Nico González (incluso con asistencia de Grabara), Alajbegovic, Woltemade, Celik y Kolo Muani, debe tomarse naturalmente con pinzas. La actitud despreocupada del NEC, y el nivel técnico no elevadísimo del equipo de Dick Schreuder, aconsejan de hecho a Luciano Spalletti y a la Juve mantener los pies en el suelo, aunque se lleven a casa la buena actitud mostrada durante los 90 minutos y, sobre todo, el camino del gol encontrado por Alajbegovic, Woltemade y, especialmente, Kolo Muani.





Hechas las debidas premisas sobre el verdadero peso específico de la victoria en el debut en la Europa League, el elemento que más nos ha llamado la atención en el partido de anoche en el Allianz Stadium ha sido la actuación de Kerim Alajbegović. El bosnio de 18 años (cumplirá 19 dentro de tres días) ofreció una actuación de alto nivel, con un gol y algunas jugadas que arrancaron los aplausos de la afición de la Juventus. Y de comentaristas como Alessandro Costacurta, en Sky: "Alajbegovic se está volviendo muy bueno y quiero destacarlo: porque como oigo que se subestima a este chico, yo en cambio digo que tendrá un gran futuro". La actuación de Alajbegovic es valiosa porque no es un caso aislado, sino que llega después de otros buenos partidos: ante el Sassuolo fue uno de los pocos jugadores de la Juventus en merecer el aprobado, y también lo había hecho bien ante el Milan y el Parma, después de los 90 minutos en el banquillo en su debut ante el Frosinone.



