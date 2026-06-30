Juventus emite comunicado sobre el acuerdo de conciliación con la UEFA: «En línea con lo previsto por el club»

Tras el comunicado de la UEFA, la Juventus emite su nota sobre el acuerdo de conciliación:





«Turín, 30 de junio de 2026 Juventus Football Club S.p.A. («Juventus» o la «Sociedad»), conforme a lo anticipado en el Informe Semestral a 31 de diciembre de 2025, informa que ha alcanzado un acuerdo transaccional con la Primera Sala del Órgano de Control Financiero de Clubes de la UEFA («UEFA CFCB») por tres años, hasta la temporada 2027/28 – por incumplir la norma de ingresos futbolísticos de la UEFA (UEFA Football Earnings Rule) en el trienio 2022/23-2024/25. El acuerdo, cuyas condiciones coinciden con las previstas por la Sociedad y con las que la UEFA aplica habitualmente a otros clubes, implica, enresumen:





— Pago incondicional de 6 millones de euros, que se cargará en el ejercicio 2025/26.

—el posible pago de hasta 14 millones de euros si no se cumplen los parámetros económicos acordados para los próximos tres ejercicios; la Sociedad cree que podrá cumplirlos sin problemas;

—restricciones deportivas habituales, como límites al coste total de los jugadores de la «Lista A» de la UEFA, y sanciones deportivas adicionales en caso de incumplir los parámetros económicos y deportivos acordados.



