Exor está lista para una nueva e importante ampliación de capital que inyectar en el balance de la Juventus. Del Consejo de Administración de ayer, que ratificó el cierre del noveno balance consecutivo en pérdidas (66 millones de euros a 30 de junio de 2026), el Consejo de Administración ha solicitado y propuesto a la Junta General de Accionistas una ampliación de capital de hasta un máximo de 250 millones. De esos posibles 250 millones de euros, 164 llegarían por parte de Exor, si se confirmara la cifra inicial de la ampliación de capital (lo sabremos a principios de noviembre).





En los últimos años, la Juventus ha llevado a cabo cuatro recapitalizaciones, por un importe total de 998 millones de euros, de los cuales 637 fueron aportados por Exor. Si se confirmara la nueva ampliación, se alcanzaría una cifra de 800 millones invertidos por el holding de la familia Agnelli/Elkann en el universo Juventus en los últimos siete años.







