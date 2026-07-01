A partir de la próxima temporada, Jeff Ekhator (nacido el 11/11/2006) y Kenan Yildiz (nacido el 4/5/2005) jugarán en la Juventus. La Juve apuesta por los jóvenes más destacados de la liga.





La Juve fichó a Ekhator por 18 millones (16+2) más los derechos de David Puczka, valorados en 5 millones, al Génova.











