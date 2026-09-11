La Juventus se dispone a preparar el duelo contra el Sassuolo en un clima de gran emergencia, sobre todo en el centro del campo. Por eso, Luciano Spalletti se aferrará a las certezas en las otras líneas, donde, especialmente en la defensa, las jerarquías ya están bien definidas.





Y entre los intocables de esta temporada está sin duda Pierre Kalulu que, sin embargo, también de cara al próximo mercado de enero, podría convertirse en un objetivo concreto para varios equipos, con el Manchester United especialmente interesado en él.



