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grafica cm kalulu juventusGetty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus, el Manchester United quiere a Kalulu: observadores en Italia

Juventus
Manchester United
P. Kalulu
Fichajes
AC Milán

Hay cola por el defensa francés. Podría ser él el sacrificable para cuadrar las cuentas

La Juventus se dispone a preparar el duelo contra el Sassuolo en un clima de gran emergencia, sobre todo en el centro del campo. Por eso, Luciano Spalletti se aferrará a las certezas en las otras líneas, donde, especialmente en la defensa, las jerarquías ya están bien definidas.


Y entre los intocables de esta temporada está sin duda Pierre Kalulu que, sin embargo, también de cara al próximo mercado de enero, podría convertirse en un objetivo concreto para varios equipos, con el Manchester United especialmente interesado en él.


  • Observadores en Italia

    Kalulu tiene admiradores por toda Europa desde hace tiempo y en verano la Juventus había rechazado algunos sondeos por él. Sin embargo, la situación podría cambiar ya en enero porque, según informa el portal alemán fussball-news, el Manchester United ha colocado al comodín defensivo francés en lo más alto de su lista de objetivos de mercado y lo está haciendo seguir por sus ojeadores desplazados a Italia para observarlo.

    • Anuncios

  • HAY COLA

    Sin embargo, los Red Devils no serán los únicos interesados en fichar al ex del Milan en caso de que realmente se abra la posibilidad de una salida de la Juventus.

    En verano, el Aston Villa fue el club que más interés mostró, pero por detrás también están el Tottenham y el Liverpool, por quedarnos solo en la Premier League.

  • ¿Sacrificado por el balance?

    La Juventus, para cerrar de la mejor manera un balance que se verá obligada a cerrar, tendrá que completar una venta que podría ser de dos tipos: o una que permita reducir los costes fijos (por tanto, un jugador con un impacto alto entre la suma de salario y amortización) o una que permita generar una gran plusvalía.


    Kalulu no está entre los jugadores que tienen un coste fijo alto (unos 6,7 millones entre la cuota de amortización y un salario bruto de 3,4 millones), pero también es uno de los que, ante una oferta monstruosa, podría generar una gran plusvalía.

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  • 50 MILLONES

    En verano, la petición que la Juventus había hecho a los clubes interesados era de no menos de 50 millones de euros.

    Partiendo de esa cifra, con un valor residual del coste del traspaso que a 31 de diciembre será de poco menos de 10 millones de euros, Carnevali y Massara registrarían una plusvalía de unos 40 millones de euros que bastaría, de un solo golpe, para cuadrar el balance por los ingresos de la UEFA no percibidos en esta temporada.