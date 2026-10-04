La temporada del Manchester United no ha empezado, ni mucho menos, como todos esperaban. La gestión de Michael Carrick en el tramo final de la pasada temporada había devuelto al Manchester United a la Champions League, pero el inicio de esta campaña, con una sola victoria en cinco partidos de la Premier League, la eliminación en la Carabao Cup y solo un triunfo convincente en el debut europeo, ha vuelto a sumir al club en los miedos y las dudas del pasado.
El ataque, obviamente, ha quedado en el punto de mira, el único sector realmente no revolucionado en verano, pero que podría cambiar por completo de cara al próximo mercado de invierno. Tanto Benjamin Sesko como Joshua Zirkzee, de hecho, están en el mercado y son transferibles.