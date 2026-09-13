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CM grafica Sarr Juventus 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus: el estreno de Sarr, Cambiaso y McKennie no se recuperan. Los convocados para el Sassuolo

Juventus
Sassuolo
Sassuolo vs Juventus
Serie A

Continúa la emergencia para Luciano Spalletti, que solo recupera al recién llegado para el centro del campo.

Pape Mate Sarr llega a tiempo y por primera vez entra oficialmente en la convocatoria de Luciano Spalletti para su Juventus. Esta noche, a partir de las 20:45 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia, la Juventus se enfrentará al Sassuolo en un partido correspondiente a la 4.ª jornada de la Serie A 2026/2027.

La emergencia continúa para el técnico toscano, que tendrá a su disposición al ex del Tottenham, pero no recupera ni a Andrea Cambiaso ni a Weston McKennie, que siguen en la enfermería junto a Yildiz, Locatelli y Thuram. Son tres los jóvenes que se han sumado, entre ellos también Owusu, que ha subido para la ocasión desde el Under 23.

  • LA LISTA COMPLETA

    Porteros: Grabara, Pinsoglio, Vicario,

    Defensas: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Pagnucco, Kalulu, Lucumi, Rugani

    Centrocampistas: Koopmeiners, Douglas Luiz, Owusu, Sarr.

    Delanteros: Conceicao, Kolo Muani, Zhegrova, Alajbegovic, Woltemade, Nico Gonzalez, Oboavwoduo.


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