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CM grafica Woltemade Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, el caso Woltemade: Spalletti lo ve en todas partes, pero a los 24 años aún no tiene una posición definida

Juventus
N. Woltemade
Celta Vigo vs Juventus
Celta Vigo
Europa League

En la Europa League, ante el Celta de Vigo, oportunidad de salir de titular para el alemán

En el partido de esta noche en el campo del Celta de Vigo, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League, con toda probabilidad Nick Woltemade también tendrá un lugar en el once titular de la Juventus. Para el alemán nacido en 2002 sería su segunda titularidad, tras la que tuvo ante el NEC, también en la Europa League, cuando marcó de penalti el que hasta ahora ha sido su único gol con la Juventus. En liga, en cambio, el exjugador del Newcastle solo ha tenido minutos en cuatro partidos: 14 contra el Milan, 30 contra el Sassuolo, 4 contra el Atalanta y otros 30 contra el Cagliari.


Ayer, Spalletti habló así de Woltemade: «Lo utilizaremos contra el Celta de Vigo. Es lo correcto, porque también necesitamos dar descanso al equipo. No solo tenemos tres partidos esta semana, sino que afrontamos un periodo así. Si no hacemos cambios, ¿cómo vamos a llegar hasta el final? Nick puede jugar de delantero centro, participar en la elaboración, llegar desde atrás y ocupar la zona de tres cuartos y, a veces, el centro del campo».



  • EN BUSCA DE SÍ MISMO

    Las características descritas por Spalletti podrían servir para definir a un jugador universal (desde Johan Cruyff hacia abajo), o bien a un futbolista que, a sus 24 años, aún tiene que encontrar su verdadera identidad técnica y táctica, y alcanzar la madurez. Y ese, obviamente, es el caso de Woltemade. Esta temporada, en la que jugará cedido durante un año en la Juventus sin obligación ni opción de compra, Woltemade debe acelerar el paso para encontrar cuanto antes su lugar en el equipo de Spalletti. Por supuesto, el entrenador también debe tener habilidad e intuición para encontrar la manera y los espacios adecuados para incorporar al número 27 a sus esquemas. No es fácil, tanto por las características del alemán como por la presencia simultánea de otros jugadores de características «crossover», empezando por Randal Kolo Muani.

  • ¿FEROCIDAD? NO, FALTA LUCIDEZ

    Ayer, en rueda de prensa, Spalletti habló de veneno y ferocidad para todo el equipo, incluido Woltemade: «No somos lo bastante feroces cuando el partido nos presenta una oportunidad que puede cambiarlo todo. Cuando llega ese instante, no debemos dudar: tenemos que buscar la solución en ese mismo momento. Es en esos instantes cuando se consiguen muchos resultados. No tenemos suficiente veneno». Es cierto que el carácter y la personalidad son importantes, pero no nos parece que le falten a la Juventus, incluido su entrenador. De hecho, a veces parece que a la Juventus le sobra ímpetu. Lo que a menudo brilla por su ausencia son las ideas claras y lúcidas sobre cómo situarse en el campo y qué hacer en él. Y Woltemade es un ejemplo de ello. Hoy, el alemán tiene 90 minutos para desmentir a sus detractores y empezar también a pensar en cuál podría ser su futuro. Un futuro que, después de solo cinco partidos, ya parece lejos de la Juventus.

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