El Avellino no abandona la pista de Adin Licina. El mediapunta de la generación de 2007 de la Juventus Next Gen lleva semanas en el punto de mira del club irpino, decidido a dar un paso más para intentar vestirlo de biancoverde.





Licina realizó parte de la preparación estival junto al primer equipo de la Juventus, trabajando también bajo las órdenes de Luciano Spalletti. Sin embargo, el joven talento ha vuelto a estar a disposición de la Next Gen, con la que ya ha tenido minutos en la Coppa Italia de Serie C.



