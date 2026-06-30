Jeff Ekhator se ha sometido esta tarde en Turín a los reconocimientos médicos para la Juventus. Al final de la tarde, el club bianconero ha elevado su oferta a 18 millones de euros (16+2) más el traspaso de David Puczka, valorado en 5 millones. El Génova ha aceptado. Sobre las 21:00 partió de Génova y, tras las pruebas médicas, salió del JMedical poco después de medianoche.





Hoy ambos clubes mantuvieron contactos constantes para cerrar el fichaje. Si se concreta, el Génova se quedará conDavid Puczka, lateral que marcó 10 goles la pasada temporada en la Juventus Next Gen. El jugador, del agrado del director deportivo de la Juve —y exjugador del Génova— Marco Ottolini, del nuevo consejero delegado Giovanni Carnevali y del técnico Luciano Spalletti, El joven, que ha jugado 57 partidos y marcado 5 goles con el Génova, es visto en Turín como un talento en crecimiento y pieza de un futuro bloque italiano.



