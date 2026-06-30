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Jeff Ekhator GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus: Ekhator se somete a los reconocimientos médicos; los detalles del acuerdo con el Génova

Juventus
Fichajes
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J. Ekhator

Los contactos entre la Juventus y el Génova por el jugador de 2006 continúan y las negociaciones se han desbloqueado.

Jeff Ekhator se ha sometido esta tarde en Turín a los reconocimientos médicos para la Juventus. Al final de la tarde, el club bianconero ha elevado su oferta a 18 millones de euros (16+2) más el traspaso de David Puczka, valorado en 5 millones. El Génova ha aceptado. Sobre las 21:00 partió de Génova y, tras las pruebas médicas, salió del JMedical poco después de medianoche.


Hoy ambos clubes mantuvieron contactos constantes para cerrar el fichaje. Si se concreta, el Génova se quedará conDavid Puczka, lateral que marcó 10 goles la pasada temporada en la Juventus Next Gen. El jugador, del agrado del director deportivo de la Juve —y exjugador del Génova— Marco Ottolini, del nuevo consejero delegado Giovanni Carnevali y del técnico Luciano Spalletti, El joven, que ha jugado 57 partidos y marcado 5 goles con el Génova, es visto en Turín como un talento en crecimiento y pieza de un futuro bloque italiano.


  • NO HAY ACUERDO PARA EL GENOA

    Giovanni Daffara, cedido por la Juventus al Parma, no participará en la operación. El fichaje del portero nacido en 2004 ya está cerrado; esta tarde llegó a Collecchio para someterse a los reconocimientos médicos. La Juventus y el Parma han acordado su traspaso al Tardini. El portero,que brilló la temporada pasada en la Serie B con el Avellino y alcanzó los play-offs (eliminado por el Catanzaro), ya se ha sometido a las pruebas médicas en Collecchio. Formado en el Biellese y en la cantera bianconera, llega al Parma por un traspaso definitivo de 5 millones de euros, sin opción de recompra. Tras semanas de negociaciones, el guardameta está listo para debutar en la Serie A con la camiseta gialloblù.



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  • TAMBIÉN LE GUSTA AL NÁPOLES

    Pero la Juve no es la única interesada: Ekhator también gusta al Nápoles, y el director deportivo azzurro, Giovanni Manna, ya habló con su homólogo del Génova, Diego López.

  • EKHATOR SE DIRIGE A TURÍN



  • VISITAS MÉDICAS FINALIZADAS

    Poco después de medianoche, Ekhator terminó las revisiones médicas.







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