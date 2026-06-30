Jeff Ekhator viaja a Turín para someterse a las revisiones médicas de la Juventus. Según Matteo Moretto, en las últimas horas el club bianconero ha subido su oferta a 18 millones (16+2) más el traspaso de David Puczka, valorado en 5 millones. El Genoa ha aceptado y las partes negocian para cerrar el acuerdo antes de medianoche.





Hoy han mantenido contactos continuos para cerrar el fichaje. Según Gianluca Di Marzio, si se concreta, el Génova se quedará con David Puczka, lateral que marcó 10 goles la temporada pasada con laJuventus Next Gen. El jugador cuenta con el visto bueno del director deportivo de la Juve, Marco Ottolini, del nuevo consejero delegado, Giovanni Carnevali, y del técnico Luciano Spalletti. El joven, nacido en 2006, ha jugado 57 partidos con el Génova y marcado 5 goles. En la Juve se levecomo unjugador con gran margen de crecimiento y pieza de un futuro bloque italiano.



