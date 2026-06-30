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Jeff Ekhator GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus: Ekhator está en Turín para someterse al reconocimiento médico. Pronto se anunciarán los detalles del acuerdo con el Génova

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Fichajes
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J. Ekhator

Los contactos entre la Juventus y el Génova por el jugador de 2006 continúan y las negociaciones se han desbloqueado.

Jeff Ekhator viaja a Turín para someterse a las revisiones médicas de la Juventus. Según Matteo Moretto, en las últimas horas el club bianconero ha subido su oferta a 18 millones (16+2) más el traspaso de David Puczka, valorado en 5 millones. El Genoa ha aceptado y las partes negocian para cerrar el acuerdo antes de medianoche.


Hoy han mantenido contactos continuos para cerrar el fichaje. Según Gianluca Di Marzio, si se concreta, el Génova se quedará con David Puczka, lateral que marcó 10 goles la temporada pasada con laJuventus Next Gen. El jugador cuenta con el visto bueno del director deportivo de la Juve, Marco Ottolini, del nuevo consejero delegado, Giovanni Carnevali, y del técnico Luciano Spalletti. El joven, nacido en 2006, ha jugado 57 partidos con el Génova y marcado 5 goles. En la Juve se levecomo unjugador con gran margen de crecimiento y pieza de un futuro bloque italiano.


  • NO HAY ACUERDO PARA EL GENOA

    Giovanni Daffara, cedido por la Juventus al Parma, no participará en la operación. El fichaje del portero nacido en 2004 ya está cerrado; esta tarde llegó a Collecchio para someterse a los reconocimientos médicos. La Juventus y el Parma han acordado su traspaso al Tardini. El portero, que brilló la temporada pasada en la Serie B con el Avellino y alcanzó los play-offs (eliminado por el Catanzaro), ya se sometió a las revisiones médicas en Collecchio. Formado en el Biellese y en la cantera bianconera, ficha por el equipo de Cuesta con un traspaso definitivo de 5 millones de euros, sin opción de recompra. Tras semanas de negociaciones, el acuerdo es oficial: el guardameta está listo para debutar en la Serie A con la camiseta gialloblù.



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  • TAMBIÉN LE GUSTA AL NÁPOLES

    No solo la Juve sigue a Ekhator; también el Nápoles, cuyo director deportivo, Giovanni Manna, ya habló con su homólogo del Génova, Diego López.

  • EKHATOR SE DIRIGE A TURÍN



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