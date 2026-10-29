La Juventus se concentrará a partir de mañana en el JTC Continassa, su cuartel general, de cara al partido contra el Napoli del domingo por la noche. Carnevali ha pedido a Bremer y sus compañeros una reacción inmediata, tanto en los resultados como en la actitud dentro de los partidos: ahora todos están llamados a dar las respuestas que necesitan los propietarios, el club y los aficionados.

Desde mañana, por tanto, todos quedarán concentrados a la espera del veredicto del campo: el resultado del partido contra el Napoli será decisivo para el futuro de Spalletti en el banquillo.