Juventus: Di Gregorio sigue siendo un problema; ahora el nuevo portero es una urgencia absoluta

Hasta hoy, la pretemporada de la Juventus había dejado señales más que positivas en lo que respecta al apartado de ‘goles encajados’, ya que en los cuatro primeros amistosos la portería del equipo de Luciano Spalletti había permanecido imbatida: Basilea-Juventus 0-0, Standard de Lieja-Juventus 0-1, Juventus-Niza 2-0 y Chelsea-Juventus 0-1. Tanto Michele Di Gregorio como Mattia Perin habían ofrecido buenas actuaciones, aunque protegidos por una defensa que había concedido pocas ocasiones a los rivales para rematar a puerta.
Hoy, en cambio, la derrota sufrida por la Juventus por 2-1 en el derbi de Italia disputado en Perth, Australia, ha hecho reaparecer viejos fantasmas y, a exactamente dos semanas del inicio del campeonato de Serie A, ha hecho si cabe aún más urgente un esfuerzo por parte de la directiva en el mercado para brindarle cuanto antes a Spalletti un nuevo portero titular.