Juventus: Di Gregorio sigue siendo un problema; ahora el nuevo portero es una urgencia absoluta

En el mercado, cuando faltan tres semanas para que concluya la campaña de fichajes, en la portería la Juventus sigue bloqueada con Di Gregorio, Perin y Pinsoglio. El problema es que el segundo y el tercero (Perin y Pinsoglio) terminan contrato dentro de un año, y el titular, Di Gregorio, con contrato hasta 2029, no satisface a Spalletti ni al club, y es casi un separado en casa, también a la luz del clamoroso caso que, en el mes de julio, tuvo como protagonista a su agente. Hasta ahora, la Juventus no ha logrado encontrar ni una salida para Di Gregorio ni un nuevo portero titular.





Los principales objetivos, Alisson y el Dibu Martínez, se han esfumado, y otras soluciones (como Vicario) no convencen del todo. La última idea es fichar a Suzuki cedido por el Paris Saint Germain, si el club francés comprara al japonés al Parma. Pero ¿de verdad una sociedad como la Juventus quiere refundar un equipo ganador con un portero, uno de los puestos cruciales visto lo que ocurrió la pasada temporada, cedido?





En las próximas horas veremos qué soluciones encontrarán Carnevali, Massara y Ottolini para el puesto en el que la Juventus tiene mayor necesidad de intervenir. A comienzos del mercado, la del portero era una necesidad apremiante, casi una emergencia: ahora se puede decir que se ha transformado en una urgencia.







