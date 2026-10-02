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Carnevali Grafica Juve
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus, del «baño de sangre» a las cesiones «posibles»: las 3 alarmas lanzadas por Carnevali

Juventus

La larga entrevista concedida por el consejero delegado de la Juventus a La Gazzetta dello Sport ha explicado cómo sobre el futuro de la Juventus y de su plantilla pesan enormes restricciones financieras.

La temporada 2026/2027 será un cruce increíblemente importante para entender y descifrar el futuro de la Juventus. La presión sobre LucianoSpalletti es obviamente enorme y en las dos últimas jornadas, primero el cierre del balance 2025/2026 y después las palabras del consejero delegado GiovanniCarnevali han aumentado inevitablemente el nivel de atención sobre lo que el campo podrá, o mejor dicho deberá, decir.

El consejero delegado de la Juventus, entrevistado por la Gazzetta dello Sport, ha dejado claro, aunque con la sonrisa y las maneras pausadas que le distinguen, que la alarma económica en el club ya ha saltado y que, en función de los resultados que se obtengan sobre el campo, también cambiarán las estrategias futuras en la construcción de la plantilla.


  • LA PRIMERA ALARMA: EL «BAÑO DE SANGRE» SIN CHAMPIONS

    La clasificación para la próxima Champions League será fundamental y prioritaria. El dinero de la máxima competición de la UEFA que faltará en el balance 2026/2027 deberá compensarse con otros ingresos, pero no lograr el acceso durante dos años seguidos obligará al club a hacer maniobras mucho más importantes y extremas.


    "Lo que cuenta es ganar. Sí, tienes que ganar. Pero también tienes que entender cómo hacerlo. El cuarto puesto se ha convertido más en negocio que en fútbol, si llegas a la Champions es una cosa, de lo contrario es un baño de sangre"

  • LA SEGUNDA ALERTA: LOS "LÍMITES DEL ACUERDO" DE LA UEFA

    Carnevali ha subrayado que ya hoy existen para el club unos límites importantes que estará llamado a respetar, sobre todo en clave del Settlement Agreement firmado con la UEFA.

    «La Juventus debe cuadrar los resultados deportivos y los económicos. La sostenibilidad debe ir de la mano de la competitividad. El dinero de la Champions es muy importante, también porque nosotros hemos firmado el settlement agreement con la UEFA y tenemos algunos límites que respetar»

  • LA TERCERA ALERTA: SE "ESPERA" NO VERSE OBLIGADO A VENDER

    Si no se encuentra la manera de aumentar los ingresos orgánicos desde otros departamentos que no sean los deportivos, la Juventus se verá obligada a compensar la falta de ingresos del único modo que afecta directamente al apartado deportivo: el player trading. Carnevali reiteró que, a día de hoy, soñar con grandes campeones no es posible. Los próximos mercados tendrán que estar hechos de ocasiones y oportunidades "esperando" no tener que hacer una venta ilustre antes de junio.


    "Queremos un equipo competitivo, sabemos que tenemos límites que debemos respetar. Veremos cómo evoluciona el mercado. Me gustaría fichar a tres grandes campeones, pero no se puede. Así que hay que reforzar el equipo actuando con inteligencia y aprovechando las oportunidades. Tampoco es seguro que haya que hacer una venta ilustre en junio para financiar el mercado. Tenemos chicos cedidos con opción de compra por parte de los clubes. Quizá eso pueda bastar"

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  • QUIÉN SE ARRIESGA A LA DESPEDIDA

    En este contexto debe trabajar Luciano Spalletti, llamado no solo a devolver a la Juventus a ser un equipo divertido y competitivo, sino a llevarla de nuevo, sin margen de error, al menos a la Champions League y quizá a ganar un título como puede ser la Europa League.

    Si no es así, entonces la Juventus se verá obligada a recurrir a ventas para reajustar los equilibrios económicos del club. El nombre más importante capaz de arreglar de un solo golpe cuentas y balances sigue siendo el de Kenan Yildiz (llegado a coste cero y, por tanto, una potencial plusvalía limpia en el balance en caso de salida), pero no hay que olvidar a Thuram, Bremer, Conceicao e incluso Alajbegovic, que tienen mucho más mercado que futbolistas como Koopmeiners, cuyo impacto en el balance deberá mitigarse de otro modo.

  • Los posibles fichajes definitivos

    ¿Quiénes son, en cambio, esos futbolistas que ya no están en la Juventus esta temporada y que podrían ser comprados en propiedad, dando así respiro y margen de maniobra a Carnevali?

    Los dos más importantes siguen siendo Lois Openda (que está cedido al Lyon sin una opción de compra fijada y tendrá un peso de casi 30 millones en balance a 30 de junio de 2027) y Jonathan David, por quien el Atlético tiene una opción de compra de 25 millones de euros.

    Luego está Michele Di Gregorio, por quien el Bournemouth tiene una opción de compra de 12,7 millones más 1,5 en bonus; Fabio Miretti, que el Besiktas puede comprar en propiedad por 13 millones de euros; y también Joao Mario, que ha pasado a la Fiorentina, que podrá quedárselo pagando 9,5 millones de euros a la Juventus.

    Entre los sacrificables también podría entrar Vasiljie Adzic, que está explotando en un Sassuolo que tiene una opción de compra de 12 millones de euros y por quien la Juventus tendría una recompra de 13,7 millones.


    Si todo saliera adelante, y excluyendo del cálculo a Openda (que no tiene una cifra fijada) y la no recompra de Adzic, la Juventus podría obtener de sus descartes un total de 72,2 millones de euros. Lo suficiente para compensar los ingresos no percibidos de la Champions 2026/27.

Amistosos
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