La temporada 2026/2027 será un cruce increíblemente importante para entender y descifrar el futuro de la Juventus. La presión sobre LucianoSpalletti es obviamente enorme y en las dos últimas jornadas, primero el cierre del balance 2025/2026 y después las palabras del consejero delegado GiovanniCarnevali han aumentado inevitablemente el nivel de atención sobre lo que el campo podrá, o mejor dicho deberá, decir.

El consejero delegado de la Juventus, entrevistado por la Gazzetta dello Sport, ha dejado claro, aunque con la sonrisa y las maneras pausadas que le distinguen, que la alarma económica en el club ya ha saltado y que, en función de los resultados que se obtengan sobre el campo, también cambiarán las estrategias futuras en la construcción de la plantilla.



