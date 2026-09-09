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cm grafica brozovic juve
Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus: de Brozovic a Bissouma, está el problema de las listas para el sustituto de Locatelli a coste cero

Juventus
M. Brozovic
I. Bennacer
Y. Bissouma
T. Ndombele
Fichajes
AC Milán
Lazio

La baja del capitán de Italia abre un enorme vacío en el centro del campo para la Juventus, que, sin embargo, no puede sustituirlo con un jugador libre sin tener que hacer otro descarte.

No hacía falta. Luciano Spalletti encaja la enésima lesión de larga duración de la temporada 2026/2027 y, tras los KO de Yildiz y Thuram, se ve obligado muy a su pesar a renunciar durante casi 5 meses también al capitán ManuelLocatelli.

El centrocampista ha sido operado de la rodilla y su ausencia abre inevitablemente una brecha en una línea en la que la Juventus ya se había visto "obligada" a rehabilitar a Douglas Luiz y a mantener casi a regañadientes también a Teun Koopmeiners. Hoy a ambos hay que considerarlos prácticamente titulares porque las hipótesis de un fichaje inmediato como agente libre están chocando inevitablemente con un problema reglamentario adicional.


  • Brozovic y no solo

    El nombre que más suena, también porque fue objeto de largas negociaciones durante el verano y sigue muy presente en los planes de la Juventus, es el del exjugador del Inter Marcelo Brozovic. El croata, por quien también se ha interesado la Lazio, se quedó sin contrato tras el final de su vínculo con el Al Nassr y está buscando un club para continuar su carrera regresando, por qué no, precisamente a Italia.

    Los otros perfiles ofrecidos en Turín, informa Tuttosport, son los de Yves Bissouma, sin equipo tras su salida del Tottenham; Ismael Bennacer, que quedó libre después de su adiós al Milan pero tiene encaminado su desembarco en Catar; y, por último, Tanguy Ndombele, que pasó por Italia en el Napoli y está libre tras su salida del Niza.

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  • EL PROBLEMA DE LAS LISTAS

    Pero el problema de Locatelli para la Juventus es mucho más amplio. Porque la composición de las plantillas debe hacerse siguiendo criterios rígidos e importantes tanto a nivel económico (el sueldo que habría que dar al eventual fichaje a coste cero irá a afectar a los delicados equilibrios de la masa salarial de la Juventus, ya bajo la lupa de la UEFA) como a nivel técnico-reglamentario.

    Y precisamente a nivel reglamentario, el centrocampista italiano representaba un jugador "FIGC trained", es decir, formado en las categorías inferiores de los clubes italianos, y ocupa una de las 4 plazas dedicadas a este tipo de futbolistas en la cuestión de las listas entregadas a la UEFA (no sustituible) y a la Serie A. De hecho, Locatelli es un jugador "FIGC trained", es decir, formado en las categorías inferiores de los clubes italianos, y ocupa una de las 4 plazas dedicadas a esta tipología de jugador.

  • Para un «extranjero» hace falta otro criterio

    La lista de la Serie A es modificable y actualizable, pero para sustituir a Locatelli por un jugador «extranjero», o mejor dicho no formado en las categorías inferiores italianas, como Brozovic y los otros perfiles citados, haría falta efectuar otro descarte.

    La Juventus debería excluir a otro jugador extranjero, además de que, después de Año Nuevo, en esa lista tendrá que volver a entrar también el ya excluido Khephren Thuram.

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