El consejero delegado de la Juventus, Giovanni Carnevali, fue claro en su larga intervención en el Festival dello Sport de Trento: el club turinés tiene dos objetivos estratégicos para su balance a lo largo de esta temporada. El primero está estrechamente ligado a los resultados deportivos, porque sin la clasificación para la próxima Champions será un «baño de sangre». El segundo está vinculado al mercado y a los límites del fair play financiero, por lo que deberán completarse algunas ventas.

Para salvar al club de una salida ilustre de los jugadores que actualmente forman parte de la plantilla, según Carnevali, podría bastar, además del puesto de Champions, con el traspaso definitivo, a través de las opciones de compra ya acordadas, de esos jugadores que hoy están cedidos y lejos de la Continassa. Pero ¿quiénes son y cuánto dinero podrían aportar a las arcas de la Juventus?



