La Juventus busca reactivar un mercado de fichajes lento: solo ha fichado a Jeff Ekhator, del Genoa, y aún necesita refuerzos en varias líneas. Su principal prioridad es un mediocentro con físico y liderazgo que juegue delante de la defensa.
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Juventus da un nuevo giro en el caso Kessie: llega a Italia el agente del jugador; Carnevali y Massara preparan una nueva propuesta
JUGADOR LIBRE DE LUJO
El primer nombre de la lista es, desde hace tiempo, el del exjugador del Atalanta y del Milan Franck Kessie, un tema que ha vuelto a cobrar gran relevancia con la llegada a la Juve del nuevo director deportivo Frederic Massara, quien compartió con el jugador marfileño su etapa en el Rossonero. Desde el 30 de junio es agente libre, tras no renovar con el Al-Ahli, club con el que jugó 119 partidos, marcó 37 goles y dio 16 asistencias.
¿SE ACERCA UN NUEVO IMPULSO?
Según Sky Sport, la Juventus podría mejorar en las próximas horas la oferta inicial de 3,5 millones de euros netos por temporada al jugador nacido en 1996. Se espera la llegada a Italia de su agente, George Atangana, para analizar esta posible nueva propuesta y otras que haya sobre la mesa. El internacional marfileño, que acaba de cerrar su participación en el Mundial, siempre ha admitido que regresar a la Serie A es su prioridad.
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