El primer nombre de la lista es, desde hace tiempo, el del exjugador del Atalanta y del Milan Franck Kessie, un tema que ha vuelto a cobrar gran relevancia con la llegada a la Juve del nuevo director deportivo Frederic Massara, quien compartió con el jugador marfileño su etapa en el Rossonero. Desde el 30 de junio es agente libre, tras no renovar con el Al-Ahli, club con el que jugó 119 partidos, marcó 37 goles y dio 16 asistencias.