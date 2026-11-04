Días importantes para Kenan Yıldız. Según informa hoy Tuttosport, el turco ha concluido su largo periodo de trabajo en el JMedical. El dolor en el pie izquierdo persiste, pero es perfectamente soportable, como demuestran sus excelentes resultados en las últimas pruebas físicas a las que se ha sometido. Por eso, la próxima semana debería empezar a trabajar sobre el campo. Por supuesto, lo hará por separado, sin el grupo, pero es un paso importante para empezar a vislumbrar su regreso, que todavía no está cerca. Para verlo jugar un partido oficial habrá que esperar al menos un mes, pero ya se ha dado el primer paso. Con el ex del Bayern se avanzará poco a poco, sin prisas ni riesgos. Las cargas de trabajo aumentarán con el paso de los días y se gestionarán en función de cómo responda su cuerpo.
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CUÁNDO VUELVE YILDIZ
Si todo va según lo previsto y no hay contratiempos, Yildiz podrá reincorporarse al equipo en los primeros días de diciembre con la vista puesta en el partido contra el Monza (previsto para el día 14) o contra la Roma en el Olímpico (programado para el 19). Spalletti no tiene prisa. Yildiz sigue siendo Yildiz, un jugador único, casi insustituible, pero el crecimiento de Alajbegovic no obliga a acortar los plazos. Entre los lesionados de larga duración, el turco será el primero en regresar. Locatelli y Thuram permanecerán en el J-Medical al menos hasta finales de diciembre y no se les verá hasta 2027.
¿QUÉ LESIÓN SUFRIÓ YILDIZ?
Yildiz ha jugado un solo partido este año, contra el Frosinone, el pasado 23 de agosto. Fue el único y el último antes de la operación en el pie izquierdo, a finales de agosto, por una fractura de la base del quinto metatarsiano.
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