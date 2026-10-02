Amistoso hoy para la Juventus de Luciano Spalletti contra la Cremonese en la Continassa. Para la ocasión, Spalletti debe prescindir de los internacionales, pero puede contar con un jugador de vuelta tras la lesión: Andrea Cambiaso. No está, en cambio, el nuevo fichaje,Norberto Neto, todavía en fase de readaptación física. Entre los jugadores convocados por Spalletti también hay numerosos jóvenes, entre ellos dos hijos de leyendas: Davide Marchisio, nacido en 2009, y Alfonso Montero, nacido en 2007, respectivamente hijos de Claudio y Paolo, dos leyendas de la Juventus. En lo que respecta a la Cremonese de Fabio Pecchia, los focos están puestos en Adin Licina, nacido en 2007 y propiedad de la Juventus y cedido a la Cremonese, que ha dejado muy buenas sensaciones en este inicio de temporada en la Serie B y en la Coppa Italia. Al final de la primera parte, en la que dio una asistencia para el gol, Licina acudió al J|Medical tras un golpe en la mano derecha sufrido durante el partido.





El partido se decidió por un gol de Bonazzoli en la primera parte, tras asistencia de Licina. Para la Juventus, un penalti reclamado en el primer tiempo, por un contacto sospechoso de Luperto sobre Kolo Muani, y después, en el tramo final del partido, un palo (Durmisi) y un larguero (Guerra). En la Juventus, en la segunda parte también estuvieron sobre el campo, entre otros, Marchisio JR y Montero JR. Las buenas noticias para Spalletti llegan con el regreso al campo de Cambiaso (alineado como centrocampista central), mientras que alguna duda llega de Kolo Muani, que también hoy tuvo muchas dificultades en el área, sin encontrar nunca el camino hacia el disparo a portería.









JUVENTUS-CREMONESE 0-1

GOLEADORES: 12' Bonazzoli (C)



