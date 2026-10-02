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cm grafica cambiaso
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus-Cremonese 0-1: Spalletti recupera a Cambiaso en el centro del campo. Licina, asistencia y lesión

Juventus
Cremonese
Serie A

Partido amistoso para la Juventus de Spalletti

Amistoso hoy para la Juventus de Luciano Spalletti contra la Cremonese en la Continassa. Para la ocasión, Spalletti debe prescindir de los internacionales, pero puede contar con un jugador de vuelta tras la lesión: Andrea Cambiaso. No está, en cambio, el nuevo fichaje,Norberto Neto, todavía en fase de readaptación física. Entre los jugadores convocados por Spalletti también hay numerosos jóvenes, entre ellos dos hijos de leyendas: Davide Marchisio, nacido en 2009, y Alfonso Montero, nacido en 2007, respectivamente hijos de Claudio y Paolo, dos leyendas de la Juventus. En lo que respecta a la Cremonese de Fabio Pecchia, los focos están puestos en Adin Licina, nacido en 2007 y propiedad de la Juventus y cedido a la Cremonese, que ha dejado muy buenas sensaciones en este inicio de temporada en la Serie B y en la Coppa Italia. Al final de la primera parte, en la que dio una asistencia para el gol, Licina acudió al J|Medical tras un golpe en la mano derecha sufrido durante el partido.


El partido se decidió por un gol de Bonazzoli en la primera parte, tras asistencia de Licina. Para la Juventus, un penalti reclamado en el primer tiempo, por un contacto sospechoso de Luperto sobre Kolo Muani, y después, en el tramo final del partido, un palo (Durmisi) y un larguero (Guerra). En la Juventus, en la segunda parte también estuvieron sobre el campo, entre otros, Marchisio JR y Montero JR. Las buenas noticias para Spalletti llegan con el regreso al campo de Cambiaso (alineado como centrocampista central), mientras que alguna duda llega de Kolo Muani, que también hoy tuvo muchas dificultades en el área, sin encontrar nunca el camino hacia el disparo a portería.



JUVENTUS-CREMONESE 0-1

GOLEADORES: 12' Bonazzoli (C)


  • GOLES Y ACCIONES DESTACADAS

    89' - Un buen zurdazo de Ripani desde fuera del área roza la escuadra de la portería de la Cremonese


    85' - Doble remate al palo para la Juventus. Palo de Durmisi en un centro-chut desde la izquierda. En la acción siguiente, centro desde la derecha de Guerra, con el balón golpeando el larguero


    79' - Falta lanzada por Marchisio para Guerra, muy bien anticipado por Fulignati


    66' - Muchos cambios también en la Juventus: entran Radu, Guerra, Marchisio, Montero y Savio; salen Pinsoglio, Makiobo, Kolo Muani, Kelly y Gatti.


    58' - Muchos cambios en la Cremonese: salen Baschiotto, Collocolo, Gelsi y Bonazzoli; entran Bignamini, Barros, Djuric y Herzuah.


    34' - En el área de la Cremonese, Kolo Muani amaga ante Luperto y cae al suelo tras un ligero contacto: el árbitro no señala penalti


    27' - Amaradio cruza el derechazo superando a Agazzi, pero su disparo cruzado se marcha fuera.


    13' - Doble parada de Pinsoglio, primero ante Elia y luego ante Barbieri


    12' - Visitantes por delante con Bonazzoli, con la izquierda a pase de Licina tras una acción al contragolpe de la Cremonese

  • ALINEACIONES OFICIALES Y ACTA DEL PARTIDO

    JUVENTUS-CREMONESE 0-1

    GOLEADORES: 12' Bonazzoli (C)


    JUVENTUS (4-2-3-1): Pinsoglio (66′ Radu); Gatti (66′ Savio), Bremer (46′ Rizzo), Rugani (66′ Montero), Kelly (66′ Durmisi); McKennie (66′ Corigliano), Makiobo (66′ Marchisio); Cambiaso (66′ Corradi), Amaradio (82′ Brancato), Grelaud (46′ Ripani); Kolo Muani (66′ Guerra)

    En el banquillo: Mangiapoco, Brancato

    Entrenador: Luciano Spalletti


    CREMONESE (4-2-3-1): Agazzi (46′ Fulignati); Barbieri (46′ Vogliacco), Luperto (58′ Marsi), Baschirotto (58′ Bignamini), Pezzella (46′ Rocchetti); Gerli (58′ Barros), Grassi (58′ Villa); Collocolo (58′ Herzuah); Licina (46′ Thorsby), Elia (46′ Vandeputte); Bonazzoli (58′ Djuric)

    En el banquillo: Festa, Stuckler, Bianchetti

    Entrenador: Fabio Pecchia


    ÁRBITRO: Gabriele Restaldo. Asistentes Nicola Di Meo y Umberto Galasso.

    AMONESTADOS: 92′ Barros (C)

    EXPULSADOS: -



  • La convocatoria de la Juventus

    3 Bremer

    4 Gatti

    6 Kelly

    9 Kolo Muani

    20 Cambiaso

    22 McKennie

    23 Pinsoglio

    24 Rugani

    40 Radu

    44 Rizzo

    47 Durmisi

    49 Makiobo

    51 Amaradio

    52 Corigliano

    53 Montero

    54 Grelaud

    55 Brancato

    56 Ripani

    57 Marchisio

    58 Savio

    59 Corradi

    60 Guerra

    61 Mangiapoco




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