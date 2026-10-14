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Celik JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, convocados para el partido ante el Celta de Vigo: Boga, fuera; Celik y Neto, dentro

Celta Vigo vs Juventus
Juventus
Celta Vigo
Europa League

La lista de Spalletti para la Europa League

La Juventus ha anunciado la lista de convocados para el partido contra el Celta de Vigo, previsto para mañana y correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League. Boga se queda en casa, pese a que esta mañana se entrenó con el grupo. Además de Boga, faltan los lesionados de larga duración Yildiz, Locatelli y Grabara. Tampoco están los jugadores no inscritos: Zhegrova, Milik, Rugani, Thuram y Ekhator (estos dos últimos, también lesionados).


También está el último fichaje, Neto, que se perdió por sanción el desplazamiento a Cagliari. En la lista figura también Zeki Celik, que esta mañana se había entrenado por separado en la Continassa.


  • UEFA EUROPA LEAGUE | CELTA DE VIGO-JUVENTUS | LOS CONVOCADOS

    2 Celik


    3 Bremer


    4 Gatti


    6 Kelly


    7 Conceicao


    8 Koopmeiners


    9 Kolo Muani


    12 Douglas Luiz


    15 Kalulu


    17 Alajbegovic


    20 Cambiaso


    22 McKennie


    23 Pinsoglio


    25 Vicario


    26 Lucumi


    27 Woltemade


    29 Sarr


    31 Gonzalez


    32 Cabal


    33 Neto



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