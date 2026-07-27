«Ya tenemos dos porteros, queremos competitividad y estamos buscando otro portero. Ya veremos, hay muchos que ahora van a encontrar nuevos destinos. Dibu Martínez es uno de ellos y probablemente pueda cambiar de equipo, pero nosotros tenemos que hacer un mercado atento y prudente, no tenemos muchísimas posibilidades de gastar mucho dinero». Luciano Spalletti, al término del triunfo en el amistoso contra el Standard de Lieja, habló así sobre el mercado y la situación de la portería, cuyo titular la próxima temporada no será ni Di Gregorio ni Perin, que se han alternado en los dos primeros amistosos. El primer nombre de la lista es el del argentino, subcampeón del mundo, por quien todavía no hay acuerdo con el Aston Villa.
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Juventus: contactos este fin de semana con el Benfica por Anatoliy Trubin
LAS ALTERNATIVAS AL DIBU MARTÍNEZ
Los Villans siguen pidiendo 12-15 millones de euros por el ex portero del Arsenal, por eso la Juve está valorando otras opciones. La primera es la que lleva a Parma, donde juega Zion Suzuki. El portero de la selección japonesa tiene mucho mercado (el último club que se ha interesado es el Paris Saint-Germain); para la Juventus es una alternativa, no una primera opción. Exactamente igual que Guglielmo Vicario, en la rampa de salida del Tottenham, y Anatolij Trubin, portero ucraniano del Benfica, con contrato hasta 2028.
CONTACTO CON EL BENFICA
Según escribe La Stampa, este fin de semana hubo un contacto entre la Juventus y el Benfica por el portero de la selección entrenada por Andrea Maldera. Trubin es un perfil que gusta, con menos experiencia (nacido en 2001, mientras que Martínez nació en 1992) pero con el mismo talento. El problema, como siempre, es el precio. El Benfica, para dejarle salir, quiere una cifra, entre parte fija y bonus, cercana a los 30 millones de euros. La Juventus tiene por ahora otras prioridades; si se enfría la vía Dibu, entenderá los márgenes de negociación por Trubin. A día de hoy, una segunda opción.
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