Tras la crisis de ayer, el Consejo de Administración de la Juventus se reúne de forma extraordinaria paraconfirmar la salida del director deportivo Damien Comolli y el nombramiento de Giovanni Carnevali.





Seguiremos en directo todas las novedades desde la Continassa.

11:45 Comunicado oficial: Giovanni Carnevali, nuevo consejero delegado y director general del club.

Según el comunicado oficial de la Juventus: «Giovanni Carnevali, uno de los directivos más influyentes y apreciados del fútbol italiano, liderará el proceso de desarrollo del club. Damien Comolli pone fin a su etapa en el club de común acuerdo con la sociedad.

Turín, 12 de junio de 2026 - El Consejo de Administración de la Juventus FC ha nombrado hoy a Giovanni Carnevali director ejecutivo y general con el fin de reforzar el proyecto deportivo e industrial del club.

Con una larga trayectoria en el fútbol, Carnevali aporta experiencia en gestión deportiva y conocimiento del mercado. En especial, impulsó el crecimiento del Sassuolo Calcio, ejemplo de sostenibilidad, innovación y talento. Como consejero de la Serie A, participó en los principales foros sobre el futuro del fútbol italiano.

«Me siento orgulloso y honrado de formar parte de este club tan rico en historia e identidad —subrayó Carnevali—. Agradezco al club, al accionista mayoritario y a John Elkann la confianza que han depositado en mí. Afronto este nuevo reto con gran responsabilidad y la convicción de que, con compromiso diario, podemos construir un crecimiento duradero y un futuro de éxitos. Junto a toda la familia bianconera, trabajaremos para que la Juventus sea cada vez más protagonista en Italia y en el mundo, respetando su historia y las ambiciones de sus aficionados», concluyó el nuevo director general.

Giovanni recibe la cálida bienvenida de toda la familia bianconera y los mejores deseos de éxito en su labor».





11.45 TAMBIÉN EL SASSUOLO SE DESPIDE DE CARNEVALI

«El U.S. Sassuolo Calcio comunica que ha aceptado la dimisión de Giovanni Carnevali como consejero delegado y director general del club. Tras trece años de crecimiento constante, Carnevali deja un Sassuolo consolidado, ambicioso y sostenible, referente en la promoción de jóvenes talentos y en gestión sólida».









11.10 DOCUMENTOS FIRMADOS

Comolli-Carnevali, documentos firmados y anuncio oficial inminente, tuitea Matteo Moretto.





10.45 FINALIZA LA JUNTA DEL CONSEJO

Concluyó el Consejo de Administración extraordinario de la Juventus. Se aguarda el comunicado que confirmará la salida de Damien Comolli y el nombramiento de Giovanni Carnevali como nuevo director ejecutivo.





10.00 – CONTACTO CARNEVALI-SPALLETTI

A las 10, Romeo Agresti confirmalallegada de Carnevali como director general. Tuttosport añade que esta mañana habló por teléfono con el entrenador Luciano Spalletti.



