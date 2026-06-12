Tras los acontecimientos de ayer, el Consejo de Administración de la Juventus se reúne de forma extraordinaria paraconfirmar la salida del director deportivo Damien Comolli y el nombramiento de Giovanni Carnevali.





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12:00 LA DESPEDIDA DE COMOLLI

Según el comunicado oficial del club: «Tras incorporarse a la Juventus en junio de 2025, Damien Comolli ha presentado hoy su dimisión.

Toda la Juventus le agradece su trabajo y le desea lo mejor.



Comolli ha declarado: «He decidido dejar mi cargo de director ejecutivo del Juventus Football Club con efecto inmediato. Quiero agradecer a John Elkann y a Exor por haberme dado la oportunidad de trabajar en este prestigioso club. También agradezco a todos mis compañeros de la Juventus su esfuerzo, profesionalidad y dedicación, y deseo lo mejor a todos los equipos femeninos y masculinos para la temporada que está a punto de comenzar. Por último, quiero expresar mi especial agradecimiento a los aficionados bianconeri por su increíble apoyo. Son ellos quienes hacen de este club un lugar verdaderamente único y especial».





11.45 COMUNICADO OFICIAL: GIOVANNI CARNEVALI, NUEVO CONSEJERO DELEGADO Y DIRECTOR GENERAL

Giovanni Carnevali, directivo de referencia en el fútbol italiano, liderará el desarrollo del club. La salida de Comolli se produce de mutuo acuerdo.

Turín, 12 de junio de 2026 - El Consejo de Administración de Juventus FC ha nombrado hoy a Giovanni Carnevali director ejecutivo y general con el fin de reforzar el proyecto deportivo e industrial del club.

Su amplia experiencia y su pasión por el fútbol le han brindado un profundo conocimiento de las dinámicas y perspectivas del deporte moderno. En especial, ha sido clave en el crecimiento y éxito del Sassuolo Calcio, ejemplo de sostenibilidad, innovación y talento. Como consejero de la Liga Serie A, ha participado en los principales foros sobre el futuro del fútbol profesional italiano.

«Me siento orgulloso y honrado de formar parte de este club tan rico en historia e identidad —destacó Carnevali—. Doy las gracias al club, al accionista mayoritario y a John Elkann por su confianza. Afronto este reto con responsabilidad y la convicción de que, con compromiso diario, construiremos un crecimiento duradero y un futuro de éxitos. Junto a toda la familia bianconera, trabajaremos para que la Juventus sea cada vez más protagonista en Italia y en el mundo, respetando su historia y las ambiciones de sus aficionados», concluyó el nuevo director general.

Toda la familia bianconera le da una cálida bienvenida y le desea éxito en su labor».





11.45 TAMBIÉN EL SASSUOLO SE DESPIDE DE CARNEVALI

«El U.S. Sassuolo Calcio comunica que ha aceptado la dimisión de Giovanni Carnevali como director ejecutivo y director general del club. Tras trece años al frente, Carnevali ha liderado un crecimiento constante, afianzando al Sassuolo entre los clubes más valorados de Italia gracias a un modelo sostenible que impulsa la cantera y la gestión sólida».









11.10 DOCUMENTOS FIRMADOS

Comolli y Carnevali firman documentos; anuncio oficial inminente, tuitea Matteo Moretto.





10.45 TERMINA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Concluyó el Consejo de Administración extraordinario de la Juventus. Se aguarda el comunicado oficial que confirmará la salida de Damien Comolli y el nombramiento de Giovanni Carnevali como nuevo director ejecutivo.





10.00 – CONTACTO CARNEVALI-SPALLETTI

A las 10, Romeo Agresti confirmala llegada de Carnevali como director general. Según Tuttosport,esta mañana habló por teléfono con el técnico Luciano Spalletti.



