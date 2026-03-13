Francisco Conceicao, extremo de la Juventus, habla en rueda de prensa en vísperas del partido de liga que enfrentará mañana por la noche a la Vecchia Signora en Friuli, en el campo del Udinese.«La unión que tenemos es la base de todo, sin ella es difícil —comienza diciendo el portugués—. Ya hemos demostrado tener esta unión muchas veces y, a partir de ahí, se pueden ganar los partidos que quedan, y eso es lo que tenemos que hacer».
Juventus, Conceicao: «Todo el mundo querría a Bernardo Silva. Somos más fuertes que la Roma y el Como»
LOS DETALLES
«Durante la semana trabajamos en todo y todos debemos mejorar a nivel individual, y eso es lo que hemos hecho; tenemos un poco más de tiempo y trabajamos en los detalles que el entrenador cree que debemos mejorar».
El UDINESE
«El Udinese es un equipo fuerte, y en casa lo es aún más. Sabemos que son muy potentes en ataque y que son un equipo fuerte, pero vamos a Udine a ganar».
BERNARDO SILVA
«Conozco muy bien a Bernardo, sé que es muy bueno, pero no he hablado con él sobre esto. No sé si la Juve quiere ficharlo o no, pero si me pregunta algo, le diré que es un gran club, que aquí hay que ganar y que todos los equipos del mundo querrían tener a Bernardo en sus filas».
VLAHOVIC
«Dusan es muy bueno, y el equipo lo echa de menos, al igual que a todos los demás lesionados. Seencuentra cada vez mejor y esperamos que se recupere bien de la lesión».
SPALLETTI
«El entrenador nos ha aportado muchas cosas, jugamos muy bien, tenemos la calidad necesaria para hacerlo aún mejor y tenemos que demostrarlo. Se nota que el equipo juega con alegría, juega bien, intentamos dominar el partido y eso les gusta a todos los jugadores y aún más a los que están en la delantera; creamos muchas ocasiones, pero tenemos que dar más de nosotros mismos y seguir trabajando para conseguir la victoria en todos los partidos».
CLASIFICACIÓN PARA LA CHAMPIONS
«Apuesto por la Juve; no me importa quién se quede fuera, lo que me importa es que nosotros estemos ahí y trabajamos para ello. Sabemos que tenemos la calidad necesaria para estar ahí, tenemos que trabajar y mañana llegar allí y ganar el partido. Tenemos que estar arriba porque tenemos la calidad necesaria para estar ahí».
DEMASIADO CRITICADO
«Me hace crecer porque, si juegas al fútbol y estás en la Juve, las críticas son algo normal, y hay que saber vivir con ello. Intento crecer con las críticas; cuando me dicen que lo hago bien, creo que he encontrado un equilibrio. No es un problema para mí; intento cada día hacerlo mejor y ayudar al equipo con goles, asistencias, pero también defendiendo: cuando tengo el balón en el último tercio, siempre me marcan en doble marca, por lo que alguien queda libre. Sé que los goles y las asistencias son importantes, pero hay muchas cosas importantes para el equipo que quizá no se ven».
LA JUVENTUS, POR ENCIMA DEL COMO Y LA ROMA
«En mi opinión, somos más fuertes; tenemos que demostrarlo en estos últimos partidos, y de hecho ya lo hemos demostrado últimamente. Tenemos que mantener esta regularidad para demostrar que merecemos estar ahí».