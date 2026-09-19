El ex del Porto, nacido en 2002, es uno de los puntos fuertes de la Juventus de Spalletti, pero a diferencia del pasado la competencia interna ha aumentado y ya no hay margen para relajarse ni para sentirse un titular indiscutible. Conceicao debe ganarse espacio y minutos en el campo con buenas actuaciones, que no están faltando, y con goles, que en cambio siguen siendo su límite. Conceicao marca poco y su rendimiento de cara a gol desde que está en la Juve ha ido bajando: 40 partidos y 7 goles en 2024-25, 42 partidos y 4 goles en 2025-26. Este año, en 5 partidos, el hijo de arte sigue a cero, con el palo negándole el gol en un par de ocasiones. El gol es, por tanto, sin duda uno de los aspectos en los que el número 7 debe mejorar y ser más eficaz, quizá ya desde el partido de mañana ante el Atalanta, porque la “competencia” interna está marcando más y, potencialmente, tiene más goles en la recámara que Chico. Conceicao, en cambio, puede resarcirse con las asistencias, pero también ahí hay margen de mejora: a menudo el portugués regatea, luego se para y vuelve a regatear. Un tiempo de juego de más que permite a las defensas rivales marcar mejor a sus compañeros, cuando en cambio un centro justo después del primer regate podría encontrar a los rivales más desguarnecidos.



