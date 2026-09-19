Francisco Conceiçao ya no es intocable en la Juventus. O al menos, ya no es indispensable como lo había sido en 2025-26. Puede parecer una paradoja, dado que el portugués es uno de los mejores, en cuanto a rendimiento, también en este arranque de temporada, pero en realidad es el resultado de una serie de factores: el regreso de Nico Gonzalez y el enorme peso específico que el argentino se está ganando en el equipo de Luciano Spalletti, el impacto positivo y las cualidades indiscutibles de Kerim Alajbegovic, la gran cantidad de extremos presentes en la plantilla de la Juventus. Además de Gonzalez y Alajbegovic, en este momento hay un Edon Zhegrova relanzado por su doblete ante el Sassuolo, a la espera de los regresos de Kenan Yildiz y Jeremie Boga.
Juventus: Conceição debe volver a ganarse el puesto; le falta el gol y dos clubes de la Premier observan la situación
Los goles y las asistencias
El ex del Porto, nacido en 2002, es uno de los puntos fuertes de la Juventus de Spalletti, pero a diferencia del pasado la competencia interna ha aumentado y ya no hay margen para relajarse ni para sentirse un titular indiscutible. Conceicao debe ganarse espacio y minutos en el campo con buenas actuaciones, que no están faltando, y con goles, que en cambio siguen siendo su límite. Conceicao marca poco y su rendimiento de cara a gol desde que está en la Juve ha ido bajando: 40 partidos y 7 goles en 2024-25, 42 partidos y 4 goles en 2025-26. Este año, en 5 partidos, el hijo de arte sigue a cero, con el palo negándole el gol en un par de ocasiones. El gol es, por tanto, sin duda uno de los aspectos en los que el número 7 debe mejorar y ser más eficaz, quizá ya desde el partido de mañana ante el Atalanta, porque la “competencia” interna está marcando más y, potencialmente, tiene más goles en la recámara que Chico. Conceicao, en cambio, puede resarcirse con las asistencias, pero también ahí hay margen de mejora: a menudo el portugués regatea, luego se para y vuelve a regatear. Un tiempo de juego de más que permite a las defensas rivales marcar mejor a sus compañeros, cuando en cambio un centro justo después del primer regate podría encontrar a los rivales más desguarnecidos.
EL MERCADO
Observando la situación actual de Conceicao también está el 'mercado', y los equipos potencialmente interesados en ficharlo, que en la Premier no faltan, desde el Liverpool hasta el Manchester United. Conceicao, con contrato con la Juventus hasta 2030, con un salario de 3,8 millones netos por temporada, fue adquirido en propiedad por la Juventus en 2025 (después de la cesión de la primera temporada), tras una inversión de 30,4 millones. Después de un año, 6,8 millones han sido amortizados, y otros 6,8 serán amortizados durante esta temporada: para generar una plusvalía, si en 2027 la Juventus quisiera vender a Conceicao debería pedir al menos 16,8 millones. Una cifra, naturalmente, muy inferior al valor del jugador, que según la Juventus se sitúa en 40 millones de euros.
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