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Cambiaso JuventusGetty
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, cómo están McKennie, Cambiaso y Sarr: las últimas novedades desde el entrenamiento

Juventus
W. McKennie
A. Cambiaso
Serie A

Los jugadores bajo observación de cara al partido contra el Sassuolo

No han surgido novedades positivas del entrenamiento de hoy de la Juventus en la Continassa, de cara al partido del domingo por la noche en el campo del Sassuolo: los tres jugadores que se recuperan de sus respectivas lesiones, Andrea Cambiaso, Weston McKennie y Pape Sarr, han vuelto a trabajar al margen del grupo.


Como informa Sky Sport, la esperanza era que los tres jugadores pudieran volver a trabajar desde hoy al menos en parte con el grupo, pero no ha sido así. Cambiaso, McKennie y Sarr han realizado los tres trabajo diferenciado y seguirán siendo monitorizados día a día de cara al partido del domingo por la noche.


  • Por el momento, McKennie, Cambiaso y Sarr siguen siendo duda para el partido contra el Sassuolo, para el que obviamente Luciano Spalletti también tendrá que prescindir de los jugadores que lidian con lesiones más graves, es decir, Yildiz, Thuram, Ekhator, Cabal, Locatelli y Boga.


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