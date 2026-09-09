No han surgido novedades positivas del entrenamiento de hoy de la Juventus en la Continassa, de cara al partido del domingo por la noche en el campo del Sassuolo: los tres jugadores que se recuperan de sus respectivas lesiones, Andrea Cambiaso, Weston McKennie y Pape Sarr, han vuelto a trabajar al margen del grupo.





Como informa Sky Sport, la esperanza era que los tres jugadores pudieran volver a trabajar desde hoy al menos en parte con el grupo, pero no ha sido así. Cambiaso, McKennie y Sarr han realizado los tres trabajo diferenciado y seguirán siendo monitorizados día a día de cara al partido del domingo por la noche.



