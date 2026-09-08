El centro del campo de la Juventus sale medio destrozado de este inicio de campeonato, con los dos titulares de la pasada temporada, que deberán permanecer mucho tiempo en el dique seco a causa de las lesiones. Manuel Locatelli (menisco externo) deberá estar de baja durante un periodo de entre tres y seis meses, mientras que Khephren Thuram (síndrome femoropatelar) no podrá saltar al campo antes de enero. A estas dos lesiones graves se suman los problemas musculares de Weston McKennie y de Pape Sarr, de entidad leve pero igualmente molestos y problemáticos para las decisiones de Luciano Spalletti, al que le quedan, como centrocampistas centrales, solo Teun Koopmeiners y Douglas Luiz.
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Juventus, centro del campo hecho añicos: el mercado de los agentes libres y la solución Owusu, el pequeño Davids criado en Vinovo
Los agentes libres
Por eso, cabe preguntarse si la Juventus no podría pensar en estas horas en recurrir al mercado de agentes libres, que ofrece numerosas oportunidades, algunas también de absoluto interés.
Entre los centrocampistas sin equipo, por ejemplo, está Marcelo Brozović, ex del Inter y ahora libre tras la conclusión de su vínculo con el Al-Nassr. Entre los perfiles que siguen disponibles también está Ismael Bennacer, ex del Milan. Entre otros perfiles que aún no tienen equipo están el portugués Renato Sanches y el ex de la Juve Roberto Pereyra.
SOLUCIÓN INTERNA: OWUSU
Entre las soluciones internas, resulta atractiva la que contempla el ascenso de forma permanente al primer equipo del jugador de la generación 2005 Augusto Seedorf Owusu, que también participó en los amistosos de verano del equipo de Luciano Spalletti. Owusu es un patrimonio del club, un futbolista criado desde niño entre las paredes de Vinovo, salvo un paréntesis cedido a la Reggiana en la etapa del Primavera, hasta la Next Gen y la Continassa.
Owusu es un centrocampista central box to box, más interior que mediocentro defensivo, con capacidad de recuperación y de llegada. Aunque se llame 'Seedorf', Owusu tiene características técnicas y físicas más parecidas a las de otro neerlandés, uno que hizo historia en la Juventus: Edgar Davids. En esta fase delicada, hasta el mercado de enero, podría ser una solución para Spalletti para paliar la emergencia a la espera de la reapertura del mercado.
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