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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus celebra reunión extraordinaria del consejo de administración en directo: se despide a Damien Comolli y llega Giovanni Carnevali

Juventus
Serie A
Fichajes

El club bianconero hace oficial el cambio en la cúpula directiva

Tras los acontecimientos de ayer, el Consejo de Administración de la Juventus se reúne de forma extraordinaria paraconfirmar la salida del director deportivo Damien Comolli y el nombramiento de Giovanni Carnevali.


Seguiremos en directo todas las novedades desde la Continassa.


CONTACTO CARNEVALI-SPALLETTI

A las 10, Romeo Agresti confirma en Twitter lallegada de Carnevali como nuevo director general. Por la mañana, según Tuttosport, hubo una primera llamada entre Carnevali y el entrenador Luciano Spalletti.


  • LA DESPEDIDA DE COMOLLI: LOS ENTRESIGOS DE LAS ÚLTIMAS HORAS

    Tuttosport revela que las últimas horas en la Juve fueron frenéticas y derivaron en un cambio radical en la cúpula directiva. Según el diario turinés, el director general francés Damien Comolli ya intuía su salida y preveía un verano complicado. Su posición, ya débil, se hundió tras los fracasos en las negociaciones por Bernardo Silva y Alisson, el caso Brahim Díaz y las dificultades con el Atlético para fichar a Sorloth. Hoy, en la reunión extraordinaria del consejo, se oficializará su salida bajo la mirada de Antonio Belloni, el “supervisor” designado para controlar sus movimientos en estos últimos meses.


    El consejero independiente de la Juventus, cercano a Bernard Arnault, fundador de LVMH, lo supervisó y sacó sus propias conclusiones. Asistió a todas las reuniones entre Elkann y Spalletti, y después entre el técnico y el propio consejero delegado (especialmente tras la discusión posderbi). Su ausencia se notó en las últimas citas de fichajes, aunque las operaciones siguieron formalmente bajo su mando. Elkann buscaba un plan B sólido y lo encontró en Giovanni Carnevali.



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