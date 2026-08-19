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Grafica Koopmeiners 2026Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, caso Koopmeiners: un descarte costoso y casi invendible. Pero si se va, puede llegar Kessie

Juventus
Fichajes
T. Koopmeiners

Para Carnevali y Massara, la cesión del neerlandés es complicada: solo un préstamo podría desbloquear la situación

La aventura de Teun Koopmeiners en la Juventus ha vuelto a empezar donde terminó a finales de mayo. Ni siquiera el Mundial ha conseguido relanzar el estatus del jugador de la generación de 1998, que con Países Bajos fue protagonista de cuatro partidos sin pena ni gloria contra Japón, Suecia, Túnez y Marruecos. La única nota destacada fue el penalti marcado en la tanda desde los once metros en los dieciseisavos perdidos contra Marruecos, no suficiente ni para la clasificación de Países Bajos, ni para revalorizar la temporada del centrocampista neerlandés ni, sobre todo, para relanzar su perfil de cara al mercado.


De vuelta en Turín, Koopmeiners ha retomado exactamente donde terminó la temporada 2025-26 con la camiseta de la Juventus (44 partidos y 2 goles): Koop no es un titular en el once ideal de Luciano Spalletti, y está en el mercado, en busca de una difícil solución para una estrategia de salida de la Continassa. Partiendo de la temporada pasada, da la sensación de que la Juve, y en particular Spalletti desde su llegada a Turín, lo han intentado realmente todo con Koopmeiners, también en lo que respecta a la posición sobre el campo. Para evitar hacerlo jugar de espaldas a la portería, una posición poco de su agrado en la que se había visto obligado a actuar demasiado a menudo en la pasada campaña, en particular con Thiago Motta en el banquillo en la temporada 2024-25 (44 partidos y 5 goles), Spalletti ha retrasado su posición, ampliando al mismo tiempo su radio de acción.



  • Oficialmente, un suplente

    Koopmeiners fue alineado, por tanto, tanto como defensor (como central abierto en la defensa de tres, o como lateral izquierdo o central izquierdo en la defensa de cuatro), como de centrocampista central, con resultados decepcionantes en ambos roles. Durante la pasada temporada, el rol y la función del neerlandés quedaron definidos de forma definitiva: suplente de lujo. Un comodín de 54,7 millones de traspaso (61 si sumamos también los bonus). Si no estaba Bremer, Kelly jugaba como central y Koop en la izquierda. Si faltaba uno entre Locatelli y Thuram, Koop podía jugar en el centro del campo. En la práctica, un recambio. Y, en la práctica, la admisión del fracaso de una de las operaciones de mercado más costosas de la historia de la Juventus. Una tendencia confirmada también por los amistosos jugados por la Juventus en esta pretemporada: Koopmeiners no es titular y juega, cuando hace falta, en el centro del campo o en defensa. Y, sobre todo, está en el mercado.


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  • LAS CIFRAS DEL TRASPASO Y DEL SALARIO

    En la Juventus 2026-27, Koopmeiners está destinado a volver a ser suplente. Un suplente que Giovanni Carnevali y Frederic Massara, sin embargo, deben intentar vender. La Juve, para poder vender a Koopmeiners en este mercado de fichajes que ya se encamina a su conclusión, quiere un traspaso a título definitivo o una cesión con obligación de compra. Y no puede permitirse cerrar una minusvalía: como figura en el comunicado oficial, el neerlandés fue adquirido en 2024 "por una contraprestación de 51,3 millones de euros, pagaderos en cuatro ejercicios, además de gastos accesorios por valor de 3,4 millones de euros". Teniendo en cuenta que el ex del AZ Alkmaar firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2029, la cifra en balance para la Juventus es de 10,9 millones de euros anuales. Traducido: harán falta 32,9 millones para evitar una minusvalía. Una cifra que, a día de hoy, es muy difícil imaginar que alguien pueda gastar, pese a que tanto en enero como durante el verano hubo algún tímido interés desde Turquía y Arabia Saudí. En los primeros compases de este mercado, la Juve intentó incluir a Koopmeiners en el intento realizado con la Roma por Mile Svilar, ofensiva que la Roma rechazó. Después, se habló de una posible inclusión en la negociación que llevó a Jhon Lucumí del Bolonia a la Juventus. Pero tampoco ahí hubo nada. Lo que frena a los posibles compradores, además del coste del traspaso, es también el salario de 4,5 millones. De hecho, solo la decisión de la Juve de ceder a Koopmeiners a préstamo, y no a título definitivo, podría desbloquear el mercado de salidas del número 8 neerlandés.


  • Un descarte que puede hacer sitio a Kessié

    De hecho, a día de hoy, Koopmeiners representa uno de los casos más espinosos que resolver en las últimas semanas de mercado para el consejero delegado Giovanni Carnevali y para Massara y Ottolini. El ex del Atalanta es, de hecho, un excedente con un peso aún notable en el balance y para el que parece complicadísimo encontrar una solución. Sin embargo, su traspaso sería fundamental para completar el centro del campo, quizá con el fichaje de Franck Kessie como agente libre.





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