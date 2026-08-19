Juventus, caso Koopmeiners: un descarte costoso y casi invendible. Pero si se va, puede llegar Kessie

La aventura de Teun Koopmeiners en la Juventus ha vuelto a empezar donde terminó a finales de mayo. Ni siquiera el Mundial ha conseguido relanzar el estatus del jugador de la generación de 1998, que con Países Bajos fue protagonista de cuatro partidos sin pena ni gloria contra Japón, Suecia, Túnez y Marruecos. La única nota destacada fue el penalti marcado en la tanda desde los once metros en los dieciseisavos perdidos contra Marruecos, no suficiente ni para la clasificación de Países Bajos, ni para revalorizar la temporada del centrocampista neerlandés ni, sobre todo, para relanzar su perfil de cara al mercado.





De vuelta en Turín, Koopmeiners ha retomado exactamente donde terminó la temporada 2025-26 con la camiseta de la Juventus (44 partidos y 2 goles): Koop no es un titular en el once ideal de Luciano Spalletti, y está en el mercado, en busca de una difícil solución para una estrategia de salida de la Continassa. Partiendo de la temporada pasada, da la sensación de que la Juve, y en particular Spalletti desde su llegada a Turín, lo han intentado realmente todo con Koopmeiners, también en lo que respecta a la posición sobre el campo. Para evitar hacerlo jugar de espaldas a la portería, una posición poco de su agrado en la que se había visto obligado a actuar demasiado a menudo en la pasada campaña, en particular con Thiago Motta en el banquillo en la temporada 2024-25 (44 partidos y 5 goles), Spalletti ha retrasado su posición, ampliando al mismo tiempo su radio de acción.







