A dos días de la concentración previa a la pretemporada, prevista para el lunes 13, el mercado de fichajes de la Juventus sigue en las nubes. Al menos en lo que respecta a los jugadores, porque en cuanto a los directivos ha habido mucho movimiento. En pocas semanas ha cambiado de idioma: del francés de Damien Comolli y François Modesto al italiano de Giovanni Carnevali y Frederic Massara, que se suman a Giorgio Chiellini y Marco Ottolini para conformar un equipo directivo totalmente italiano. John Elkann ha impulsado otro cambio radical, y ahora toca esperar para ver los resultados de los nuevos planes.
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Juventus: Carnevali y Spalletti acuerdan superar los errores de Comolli y Giuntoli
En la Juventus conviven dos almas: la de Carnevali, recién llegado y enfocado en el futuro, y la de Spalletti, que quiere ganar ya y sueña con un equipo «instantáneo» que luche por el Scudetto. Sin embargo, tras quedarse fuera de la Champions por responsabilidad propia y del equipo, esos planes chocaron con la realidad: el acuerdo de conciliación con la UEFA y las restricciones presupuestarias.
En la Continassa se necesita un acuerdo entre ambas ideas. Carnevali y Spalletti, con su experiencia y la confianza reforzada por la llegada de Massara, lo conseguirán. No solo llegarán jóvenes como Ekhator, único fichaje oficial hasta ahora; la directiva también buscará jugadores con experiencia. Spalletti, por su parte, deberá tener más paciencia de la prevista: la Juve que dirigirá en la concentración diferirá mucho de la que veremos a partir del 1 de septiembre.
La reciente llegada de Carnevali y Massara, las restricciones presupuestarias y la necesidad de colocar a muchos jugadores en el mercado obligan a la Juvea contar cada euro antes de fichar. Es herencia de la desastrosa gestión de Giuntoli y Comolli, que gastaron fortunas en jugadores mediocres. Por eso Carnevali debe trabajar con paciencia, mirando al futuro, mientras Spalletti y la afición sueñan con todo ya: el compromiso es clave para la Juventus.
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