Juventus, Cambiaso se entrena con el grupo. ¡Y también está Marchisio Jr.!

La Juventus ha retomado la preparación en la Continassa, con vistas a la reanudación del campeonato, que enfrentará a Juventus con el Cagliari el domingo 11 de octubre. Entre los hombres a disposición de Luciano Spalletti no estaban los jugadores que siguen comprometidos con sus respectivas selecciones. Sí estuvieron presentes, en cambio, todos los demás, incluido el nuevo fichaje Neto. Entre los jugadores que regresan de lesión, hay buenas noticias en particular para Andrea Cambiaso, que se ha entrenado con el grupo y parece ya recuperado. Problemas, en cambio, para Augusto Owusu, que según informa Sportmediaset ha sufrido una lesión en el recto femoral y deberá permanecer de baja entre dos y tres semanas.

El viernes la Juventus se enfrentará en un amistoso en la Continassa a la Cremonese.



