Juventus: Cambiaso está listo para volver, y Spalletti puede cambiarle de posición

La victoria por 2-0 contra el Atalanta ha devuelto la calma a la Continassa, donde los rumores sobre el futuro de Luciano Spalletti se disiparon pronto, dejando paso a planes y nuevas ideas de cara al futuro de la Juventus.
El entrenador toscano aprovechará el parón para tratar de recuperar la forma de muchos jugadores que todavía han parecido estar por detrás en estas primeras 6 apariciones de la temporada, pero sobre todo espera volver a tener a su disposición al menos a algunos de los lesionados de larga duración que ocupan la enfermería. Entre ellos, el que está más cerca de volver es Andrea Cambiaso.