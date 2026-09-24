¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
cm grafica cambiaso
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus: Cambiaso está listo para volver, y Spalletti puede cambiarle de posición

Juventus
A. Cambiaso

El internacional italiano ha vuelto a entrenarse con el grupo, ¿qué futuro le espera?

La victoria por 2-0 contra el Atalanta ha devuelto la calma a la Continassa, donde los rumores sobre el futuro de Luciano Spalletti se disiparon pronto, dejando paso a planes y nuevas ideas de cara al futuro de la Juventus.

El entrenador toscano aprovechará el parón para tratar de recuperar la forma de muchos jugadores que todavía han parecido estar por detrás en estas primeras 6 apariciones de la temporada, pero sobre todo espera volver a tener a su disposición al menos a algunos de los lesionados de larga duración que ocupan la enfermería. Entre ellos, el que está más cerca de volver es Andrea Cambiaso.


  • TRABAJA EN GRUPO

    En las jornadas de ayer y de hoy, el lateral de la generación 2000 ha vuelto por fin a entrenarse con el grupo, primero de forma parcial y después aumentando los minutos, tras la lesión de tobillo, un doloroso esguince, sufrida durante el Juventus-Parma del pasado 31 de agosto de 2026. En total, hasta ahora solo ha sumado 31 minutos en dos apariciones como suplente de Kalulu y Celik, pero su regreso permitirá a Spalletti valorarlo también en otra posición.

    • Anuncios

  • NUEVO ROL

    Spalletti, en los dos últimos partidos contra el NEC y el Atalanta, ha probado distintas versiones de su Juventus, moviéndose entre un 3-4-2-1 y un 4-2-3-1. La idea que, sin embargo, trae consigo el exseleccionador de Italia es la de un regreso estable al 4-3-3, donde en el futuro también Kenan Yilidz (otro ausente de larga duración) podrá encajar con facilidad.

    Y para Cambiaso el futuro podría no estar en los carriles defensivos, donde, por características sobre todo de los extremos de ataque que tiene a su disposición, necesita jugadores más defensivos y más fijos que él.

    A partir del lunes, cuando vuelvan a abrirse las puertas de la Continassa, Cambiaso empezará a trabajar también de cara a un futuro como interior de centrocampo, un papel desempeñado de forma esporádica en situaciones de necesidad, pero que por las necesidades de la plantilla a disposición del entrenador podría ser un rol en el que tenga un minutaje mucho mayor del que tendría en las bandas.



    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus crest
Juventus
JUV