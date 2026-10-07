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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, buenas noticias para Alajbegovic. Ausentes Nico González, Lucumí y Conceição

Juventus
K. Alajbegovic
Serie A

En la Continassa, el bosnio ha realizado un entrenamiento diferenciado

Respira aliviada la Juventus esta mañana en la Continassa. Las buenas noticias llegan de Kerim Alajbegovic, que en el partido de su Bosnia contra Suecia, después de marcar, fue sustituido por molestias en el muslo derecho, para después perderse el partido con Polonia. Hoy, el número 17 de la Juventus realizó un entrenamiento diferenciado y ya desde mañana podría volver al grupo, de cara al partido del domingo por la noche en el campo del Cagliari, correspondiente a la sexta jornada de la Serie A. En los últimos días, había sido el seleccionador de Bosnia, Barbarez, quien tranquilizó: "Solo calambres, pero no quería dejar el campo". Las pruebas habían descartado lesiones, como ha quedado confirmado hoy con el entrenamiento diferenciado.


  • CONCEICAO, EN CAMINO

    Luciano Spalletti, al margen de los lesionados de larga duración, no tuvo a su disposición a Nico González y Jhon Lucumí, que todavía tienen que regresar de sus compromisos con sus respectivas selecciones. Tampoco estuvo Francisco Conceicao, por un retraso en los vuelos a causa del mal tiempo. El portugués se reincorporará a la Juventus en la tarde de hoy.

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