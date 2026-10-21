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Grafica Calciomercato Bremer Juve 2026 esulta 16 9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, Bremer podría salir en enero: el Bayer Leverkusen está interesado

Juventus
Fichajes
G. Bremer

Al defensa brasileño, en el centro de la polémica por sus declaraciones tras el partido ante la Lazio, le espera un mercado invernal muy movido.

El futuro de Gleison Bremer en la Juventus podría convertirse en uno de los temas candentes del mercado de invierno. Según informa Gazzetta dello Sport, el Bayer Leverkusen está interesado en el defensa brasileño y busca refuerzos inmediatos para su zaga.


Después de rechazar en verano los acercamientos del Galatasaray, el central brasileño podría valorar una nueva etapa, con el objetivo de jugar de inmediato en la Champions League y consolidar su papel en la selección brasileña. Bremer, nacido en 1997, tiene contrato con la Juventus hasta 2029 y cobra 6 millones por temporada (5+1 en primas), el tercer salario más alto de la plantilla después de Yildiz y Kolo Muani.


Cabe recordar que, a principios de verano, llamaron la atención sus declaraciones sobre su deseo de estar en un club preparado para ganar de inmediato, en las que ponía en duda que la Juventus lo estuviera («Tengo 29 años, quiero ganar, ya no puedo esperar»).

  • La Juventus también tendría motivos para considerar una posible venta: Bremer es un referente de la defensa, pero su elevado salario y su valor de mercado podrían favorecer una negociación si llega una oferta adecuada. El escenario resulta aún más interesante por el reciente cambio de representante del jugador, una posible señal de una nueva etapa en la gestión de su carrera.


    Además, las polémicas suscitadas por las palabras de Bremer tras el Juventus-Lazio 0-3, dirigidas a sus compañeros de equipo («Hay quien se esconde y quien tiene miedo a los primeros abucheos»),que no gustaron ni a Spalletti, ni al club ni al vestuario, son un motivo más para respaldar la hipótesis de una salida a corto plazo.

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