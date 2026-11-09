En la Serie A, la Juventus ha marcado 15 goles, repartidos así: Bremer, 3 goles; Zhegrova, 2 goles; Douglas Luiz, Kolo Muani, Alajbegovic, Conceicao, Gatti, Koopmeiners, Boga, Nico Gonzalez, McKennie y Woltemade, 1 gol cada uno. Con 15 tantos, la Juventus tiene el 13.º ataque de la Serie A (lidera la Roma con 31 goles, seguida del Inter con 28 y la Lazio con 25), un registro evidentemente demasiado bajo para aspirar a grandes objetivos, tanto si se trata del título de la Serie A como de la clasificación para la Champions League. Pero, con cifras así, tampoco se puede dar por sentada la clasificación para la Europa League o la Conference League y, de hecho, la Juve está actualmente fuera de ambas.

En cambio, al ataque de la Juventus le van mejor las cosas en la Europa League, competición en la que ha marcado 11 goles en 4 partidos y en la que Kolo Muani y Woltemade han anotado 4 goles cada uno.