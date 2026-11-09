Más allá de los atenuantes parciales por las bajas, hay que decir que los problemas de la Juventus de cara al gol tienen motivos y causas estructurales, no son fruto del azar, y se remontan a las decisiones en el mercado de fichajes del club en las últimas ventanas.

El paso de tres directores en los últimos tres años (Giuntoli, Comolli y Carnevali) ha dado como resultado, por ejemplo, que se hayan acumulado muchos extremos y no se haya fichado a un auténtico delantero centro «a la altura de la Juventus». Más allá de sus cifras, Woltemade es un jugador cedido sin opción de compra y, por tanto, no se le puede integrar en un proyecto, mientras que, en el caso de Kolo Muani, sus últimas actuaciones (positivas) han puesto de manifiesto que la calidad de su juego y su rendimiento aumentan cuando juega como extremo o segundo delantero en lugar de delantero centro. De aquí a enero corresponderá a Spalletti, y después sobre todo a la directiva, en el mercado de invierno, poner remedio a una situación que, de continuar por este camino, muy difícilmente permitiría a la Juventus alcanzar sus objetivos de la temporada.