¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Bremer JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Bremer: «Lo siento por Locatelli, pero Spalletti tiene razón, somos 25»

Juventus
Serie A
G. Bremer

El defensa, hoy capitán de la Juventus, habla antes del partido contra el Sassuolo

Gleison Bremer, jugador de la Juventus, habla ante los micrófonos de DAZN antes del partido de esta noche contra el Sassuolo, correspondiente a la cuarta jornada de Serie A: "Hemos hecho una buena semana, nos hemos entrenado bien. Hemos hecho todo lo que ha pedido el míster durante la semana. El partido, lo sabemos: el Sassuolo es un equipo que juega mucho, sus delanteros tienen un gran potencial, son rápidos, así que debemos estar atentos sobre todo a las transiciones".


Sobre la lesión de Spalletti y las palabras de Spalletti: "Lo siento por Locatelli, que es un buen chico, le importa mucho la Juve, le deseo lo mejor - informa TuttoJuve.com -. Pero lo que ha dicho el míster es verdad, no se puede dar la responsabilidad solo a un jugador, somos la Juventus y 20-25 jugadores deben sentir la responsabilidad, pero sobre todo nosotros, que estamos ahí dentro del campo".

  • Por último, sobre los compañeros de equipo que hasta hace pocas semanas estaban a punto de salir y ahora, en cambio, son titulares: "He hablado con ellos, sobre todo con Nico y también con Douglas, son jugadores importantes, que tienen carácter, tienen fuerza y nos ayudarán a hacer lo que tenemos que hacer este año".

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Europa League
Juventus crest
Juventus
JUV
NEC Nimega crest
NEC Nimega
NEC