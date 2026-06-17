Alexander Sorloth es el principal objetivo para la delantera de la Juventus, aunque se espera una posible reapertura de las negociaciones para renovar el contrato de Dusan Vlahovic, que vence el 30 de junio de 2026. Como alternativa, sigue en la mira Santiago Castro, argentino de 2004 que juegaen el Bolonia y estávalorado en al menos 40 millones de euros. Chelsea, Crystal Palace y Nottingham Forest preparan ofertas, y la Juventus permanece atenta.



