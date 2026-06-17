LaJuventus y el Bolonia podrían protagonizar en las próximas horas una operación de mercado en ambas direcciones. El nuevo director general bianconeri, Giovanni Carnevali, y la directiva boloniense, representada por el director deportivo Marco Di Vaio y el director general Claudio Fenucci, barajan varios nombres: Santiago Castro, Fabio Miretti, Joao Mario, Emil Holm y Remo Freuler.
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Juventus-Bolonia, duelo reñido: Carnevali sigue a Castro, Miretti, Joao Mario, Holm y Freuler
CASTRO
Alexander Sorloth es el principal objetivo para la delantera de la Juventus, aunque se espera una posible reapertura de las negociaciones para renovar el contrato de Dusan Vlahovic, que vence el 30 de junio de 2026. Como alternativa, sigue en la mira Santiago Castro, argentino de 2004 que juegaen el Bolonia y estávalorado en al menos 40 millones de euros. Chelsea, Crystal Palace y Nottingham Forest preparan ofertas, y la Juventus permanece atenta.
MIRETTI
La Juventus podría traspasar a Fabio Miretti, quien jugó 31 partidos y marcó 1 gol en la 2025-26 tras una cesión al Génova. Formado en la cantera bianconera y con contrato hasta 2028, su traspaso podría generar una plusvalía de 12 a 15 millones. Gianluigi Longari, periodista de Sportitalia, informa en X: «El Bolonia mantiene contactos por Fabio Miretti, de la Juventus. También lo sigue la Fiorentina».
JOAO MARIO Y HOLM
Los caminos de João Mário y Emil Holmpodrían cruzarse de nuevo, como en enero. El portugués, fichado por 12 millones, fue cedido al Bolonia. Ahora, la opción decompra de Holm, fijada en 15 millones, se ve demasiado alta. Dado el buen vínculo entre ambos clubes, no se descarta un nuevo intercambio de cesiones que incluya a los dos extremos.
FREULER
La situación del veterano Remo Freuler (1992) también resulta interesante. El centrocampista suizo ha sido vinculado con la Juventus en varios rumores de mercado.