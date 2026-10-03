¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
cm grafica bernasconi juve
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus, Bernasconi también en la lista para el fichaje en banda

Juventus
Atalanta
L. Bernasconi

La alternativa italiana para el refuerzo en banda previsto en la Juventus.

El parón de selecciones no es solo un impedimento para clubes y entidades, que se ven privados de muchos jugadores y alejados de sus entrenadores. De hecho, los numerosos partidos internacionales y el periodo de pausa de los compromisos sobre el campo también sirven a las entidades para mirar al futuro y centrarse en cómo intentar reforzar su plantilla de cara al próximo mercado de enero.

La Juventus de Luciano Spalletti lleva tiempo buscando un lateral izquierdo, o en cualquier caso un carrilero, que pueda completar una línea en la que Zeki Celik, Pierre Kalulu y el comodín de regreso Andrea Cambiaso (probado por Spalletti en el centro del campo) necesitan al menos otra alternativa. Y entre los nombres viables también está el de Lorenzo Bernasconi, del Atalanta.


  • IDEA BERNASCONI

    Según informa Tuttosport, entre los muchos nombres que el director deportivo Ricky Massara está valorando para el lateral también figura el del defensa de banda del Atalanta, clase 2003.

    Un perfil, el de Bernasconi, que la Juventus conoce muy bien y que no es un nombre nuevo en clave de mercado, dado que ya en verano el ex-Cristiano Giuntoli había intentado una operación con el club de Bérgamo. Entonces, el Atalanta decidió apostar por el producto de su propia cantera, blindándolo con un nuevo contrato, pero su rendimiento sigue atrayendo la atención de los grandes clubes, como la Juventus.

  • INTOCABLE

    A pesar de su nuevo estatus contractual, Bernasconi está teniendo minutos de forma alterna, con Maurizio Sarri, que lo dejó en el banquillo contra el Bolonia y la Roma y lo utilizó solo desde el banquillo contra el Cagliari y el Hapoel Tel Aviv en la decisiva vuelta de las eliminatorias previas de la Conference League. De hecho, hoy no es intocable como podía parecer a lo largo del verano.

    Además, Bernasconi ha explotado en un rol diferente, más como carrilero que como lateral puro en una línea de cuatro, tal y como entiende Sarri esa posición. Para la Juventus, sin embargo, su polivalencia representa un comodín notable, dado que Spalletti todavía no ha identificado un sistema de juego definitivo sobre el que construir la segunda parte de la temporada. Además, Bernasconi golpea muy bien también los córners y las faltas escoradas, un factor que no hay que pasar por alto en la Juventus.

  • ALTERNATIVA

    Todo, como ocurre a menudo y ocurrirá en estos meses en la Juventus, pasará también y sobre todo por la fórmula de la eventual operación y por el coste posterior. También por eso en la agenda de Massara no puede haber solo un objetivo principal. La Juventus sigue monitorizando de hecho varias soluciones para la banda izquierda, con el objetivo de identificar a un jugador capaz de aportar mayor profundidad a la plantilla con unos costes lo más contenidos posible.

    Entre los nombres que ya han salido está el de Emerson Palmieri, de salida del Marsella y considerado una posible oportunidad para enero. Entre los italianos gusta Udogie, pero el precio no facilita la operación. Atención también a Tyrick Mitchell, lateral del Crystal Palace ya seguido por la directiva de la Juventus y sobre todo a Rayan Aït-Nouri del Manchester City, por el que la Juventus ha reabierto los contactos en las últimas semanas valorando también la posibilidad de una cesión ya en enero. El caos societario y las posibles sanciones, además, podrían favorecer precisamente esta vía.

    Muchos nombres, un único objetivo: darle a Spalletti el fichaje para la banda que se frustró en verano y completar su plantilla.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus crest
Juventus
JUV
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Venezia crest
Venezia
VEN