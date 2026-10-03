Juventus, Bernasconi también en la lista para el fichaje en banda

El parón de selecciones no es solo un impedimento para clubes y entidades, que se ven privados de muchos jugadores y alejados de sus entrenadores. De hecho, los numerosos partidos internacionales y el periodo de pausa de los compromisos sobre el campo también sirven a las entidades para mirar al futuro y centrarse en cómo intentar reforzar su plantilla de cara al próximo mercado de enero.
La Juventus de Luciano Spalletti lleva tiempo buscando un lateral izquierdo, o en cualquier caso un carrilero, que pueda completar una línea en la que Zeki Celik, Pierre Kalulu y el comodín de regreso Andrea Cambiaso (probado por Spalletti en el centro del campo) necesitan al menos otra alternativa. Y entre los nombres viables también está el de Lorenzo Bernasconi, del Atalanta.