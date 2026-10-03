Juventus, Bernasconi también en la lista para el fichaje en banda

Todo, como ocurre a menudo y ocurrirá en estos meses en la Juventus, pasará también y sobre todo por la fórmula de la eventual operación y por el coste posterior. También por eso en la agenda de Massara no puede haber solo un objetivo principal. La Juventus sigue monitorizando de hecho varias soluciones para la banda izquierda, con el objetivo de identificar a un jugador capaz de aportar mayor profundidad a la plantilla con unos costes lo más contenidos posible.

Entre los nombres que ya han salido está el de Emerson Palmieri, de salida del Marsella y considerado una posible oportunidad para enero. Entre los italianos gusta Udogie, pero el precio no facilita la operación. Atención también a Tyrick Mitchell, lateral del Crystal Palace ya seguido por la directiva de la Juventus y sobre todo a Rayan Aït-Nouri del Manchester City, por el que la Juventus ha reabierto los contactos en las últimas semanas valorando también la posibilidad de una cesión ya en enero. El caos societario y las posibles sanciones, además, podrían favorecer precisamente esta vía.

Muchos nombres, un único objetivo: darle a Spalletti el fichaje para la banda que se frustró en verano y completar su plantilla.