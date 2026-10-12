El club turco Galatasaray recibirá mañana martes al Barcelona en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, un duelo que la afición turca espera con gran expectación, según informes turcos y españoles.

La prensa turca se ha interesado por recoger lo publicado por los diarios españoles sobre el partido, que el Barcelona disputará cuatro años después del último enfrentamiento entre ambos equipos en Estambul.

El último choque entre el Galatasaray y el Barcelona fue en la vuelta de los octavos de final de la Champions League en marzo de 2022, y entonces el equipo del entrenador Xavi Hernández logró ganar y clasificarse para la siguiente ronda, con goles de Pedri y Pierre-Emerick Aubameyang (2-1).