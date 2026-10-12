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Traducido por

Juventus, Atlético y Liverpool cayeron en la trampa: advertencia al Barcelona antes de la batalla de Estambul

Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Liga de Campeones
V. Osimhen
L. Yamal
H. Flick
O. Buruk
Juventus
Liverpool
Atlético Madrid
FEATURES
Turquía
España
Nigeria
Alemania
Italia
Inglaterra

Ambiente de locura espera al Barça: y brechas que amenazan al Galatasaray

El club turco Galatasaray recibirá mañana martes al Barcelona en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, un duelo que la afición turca espera con gran expectación, según informes turcos y españoles.

La prensa turca se ha interesado por recoger lo publicado por los diarios españoles sobre el partido, que el Barcelona disputará cuatro años después del último enfrentamiento entre ambos equipos en Estambul.

El último choque entre el Galatasaray y el Barcelona fue en la vuelta de los octavos de final de la Champions League en marzo de 2022, y entonces el equipo del entrenador Xavi Hernández logró ganar y clasificarse para la siguiente ronda, con goles de Pedri y Pierre-Emerick Aubameyang (2-1).

  • Una locura de aficionados espera al Barcelona

    Y pese al tropiezo del conjunto azulgrana en su primer partido fuera de casa ante el Sporting de Portugal por 3-1, y a la goleada del Barcelona al Feyenoord por 5-1, el diario "Mundo Deportivo" advirtió al equipo catalán sobre el ambiente en el estadio del Galatasaray, según recogió el periódico turco hurriyet.

    Antes de este enfrentamiento, el diario español ofreció un análisis que incluía advertencias para el Barcelona. El periódico señaló: "El Galatasaray vuelve a recibir mañana al Barcelona. Y después de cuatro años y varios meses del partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League en 2022, que terminó con victoria del Barcelona por 2-1 gracias a las aportaciones de Aubameyang y de Pedri, que firmó una actuación brillante, el Barcelona regresa al complejo deportivo Ali Sami Yen. El entrenador turco en aquel momento era Domènec Torrent, mientras que actualmente dirige al equipo Okan Buruk. Y como ya se vio anteriormente, el equipo turco se apoya en una presión sobre el campo y en un fervor de la afición enloquecido que puede acercarse al fanatismo e incluso a la hostilidad hacia el rival".

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  • Liverpool, Juventus y Atlético cayeron en la trampa turca

    Y añadió: "En su estadio, cuyas gradas tienen capacidad para 53.978 espectadores, el equipo turco no ha perdido desde su derrota ante el Fenerbahçe por 0-1 el 19 de mayo de 2024. En Europa, en cambio, no ha pasado mucho tiempo desde su última derrota en este estadio, ya que cayó ante el Union Saint-Gilloise por 0-1 el 25 de noviembre.

    No obstante, conviene recordar que la temporada pasada ni la Juventus, que perdió 5-2, ni el Liverpool, que perdió 1-0, ni el Atlético de Madrid, que perdió 1-0, lograron ganar en este estadio".

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  • ¡Presión asfixiante... pero!

    El diario español afirmó: "Ese ambiente enfervorizado se refleja en el campo, y los jugadores tienden a imponer una presión asfixiante sobre el rival. Su estilo de juego se basa en un planteamiento ofensivo que pasa por dominar el terreno de juego y buscar constantemente la profundidad. El equipo suele salir con un dibujo táctico 4-2-3-1, lo que le permite mantener el equilibrio, hacer circular el balón y abrirse por las bandas".

    Y añadió: "Estos son los elementos en los que se centra el entrenador del Galatasaray, pero no siempre lo consigue. Los primeros partidos de la liga turca confirman que este esquema táctico se utiliza con mucha frecuencia".

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  • Una potente combinación ofensiva

    Jugadores como Leroy Sané, Rafael Leão, Yunus Akgün y Barış Alper Yılmaz ofrecen opciones para correr hacia el interior desde las bandas, atacar los espacios libres y generar superioridad numérica en los costados.

    Dentro del área, Victor Osimhen, que se ha recuperado de una lesión en el muslo y sacó el mejor provecho a sus primeros minutos en el partido ante el Kasımpaşa (3-1) con una asistencia, aporta en las transiciones rápidas y en los movimientos sin balón.

    Según la misma fuente, las noticias procedentes de Turquía apuntan a que el astro nigeriano estará en el once inicial, señalando al mismo tiempo que el nombre de Osimhen siempre ha estado vinculado al Barcelona como posible alternativa a Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid.

    En el centro del campo, Lucas Torreira añade fuerza en los duelos individuales, mientras que Gabriel Sara, con quien forma una dupla sólida, destaca por su contribución en la construcción ofensiva. Okan Buruk cuenta además con la experiencia de İlkay Gündoğan, exjugador del Barcelona y del Manchester City, que lee el juego de forma excelente pese a no haber dispuesto de muchos minutos: solo ha jugado 11 minutos en total, cinco de ellos en el partido de la Liga de Campeones ante el Sporting en Lisboa (3-1).

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  • La brecha defensiva: el mayor desafío

    Y en defensa, el Galatasaray intenta recuperar el balón con rapidez sin complicarse. La pareja de centrales formada por Davinson Sánchez y Abdülkerim Bardakcı trabaja con seriedad para proteger el área y controlar la progresión de los jugadores rivales.

    Y añadió: "Aunque la misión principal de los laterales Barış Alper Yılmaz y Jakobs es proyectarse hacia adelante, puede que no encuentren muchas oportunidades para hacerlo por la presencia de Gordon, Adeyemi y Lamine Yamal en la alineación".

    Y concluyó: "Sin embargo, los primeros resultados de la temporada muestran que el equipo turco ha recibido 11 goles en los primeros seis partidos de la liga local, incluida una derrota por 4-0 ante el Trabzonspor (con un triplete de Mohamed Salah). El mayor desafío reside en garantizar que su ambición ofensiva no ponga en riesgo al equipo".

    Cifra sin precedentes: Salah se impone en la historia de la liga turca
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