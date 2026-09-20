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Juventus v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Simone Gervasio
Traducido por

Juventus-Atalanta 2-0: Conceição y Bremer, Spalletti vuelve a la victoria también en la Serie A. Tres derrotas seguidas para el equipo de Sarri

Juventus vs Atalanta
Juventus
Atalanta
Serie A

La Juventus convenció al derrotar al Atalanta por 2-0 en la quinta jornada de la Serie A. Con un zurdazo de Conceicao y un cabezazo de Bremer, la Juventus suma dos victorias seguidas, después de la lograda con facilidad en la Europa League contra el NEC. Spalletti recupera continuidad tras el desplome en casa del Sassuolo y obtiene buenas señales también de Kolo Muani, implicado durante todo el partido.


Otro partido decepcionante para los hombres de Sarri que, después de perder en Roma y en casa ante el Cagliari, también ceden en Turín, logrando generar peligro solo en un par de ocasiones. El parón deberá servirle al Atalanta para cambiar la tendencia y darle un giro a una temporada que empezó con marchas cortas.

  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    Juventus-Atalanta 2-0


    GOLEADORES - Conceicao, Bremer


    GOLES Y ACCIONES DESTACADAS -


    88' - Pared entre Woltemade y Kolo Muani y solo Carnesecchi evita el gol del francés, hoy muy enchufado


    77' - ¡Lo sentencia Bremer! Córner desde la derecha y cabezazo del brasileño: 2-0


    75' - Zhegrova para Sarr, que remata de primeras; Carnesecchi tiene que volar a la escuadra


    70' - Cabalgada de Nico Gonzalez, que sin embargo resbala en el momento del disparo


    64' - Cabezazo a bocajarro de Kristensen, ¡Kolo Muani salva sobre la línea!


    59' - Centro de Nico Gonzalez y cabezazo de McKennie, despeja Carnesecchi


    55' - Gran acción de la Juventus: Kolo Muani asiste a Conceicao, pero Bellanova se anticipa al portugués


    50' - Vicario salva ante el disparo cruzado de Rowe, es la mejor ocasión del Atalanta hasta ahora


    47' - Primera ocasión de la segunda parte: cabezazo de Nico Gonzalez en un córner, balón fuera por poco


    30' - Grandes protestas de los visitantes por un agarrón dentro del área de Kalulu sobre Rowe. La camiseta del jugador del Inter es visiblemente estirada, pero para el árbitro y el VAR no hay motivos para señalar penalti.


    28' - Otra vez Celik desde la izquierda, balón atrás perfecto para Conceicao, que bate a Carnesecchi y pone el 1-0.


    14' - Centro de Celik, Kolo Muani no encuentra el balón


    4' - Conceicao para Gonzalez, Scalvini lo salva todo


    2' - Acción personal de Kolo Muani y derechazo bien colocado: primera parada de Carnesecchi

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  • LA FICHA DEL PARTIDO


    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceiçao (72' Zhegrova), Alajbegović (46' Sarr), Nico González (72' Koopmeiners); Kolo Muani (88' Kelly). Entrenador: Luciano Spalletti


    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kristensen, Bernasconi; Samardzić (64' Raspadori), Kessié (72' Gaetano), Ederson; De Ketelaere, Krstović (72' Scamacca), Rowe (84' Elmas). Entrenador: Maurizio Sarri


    AMONESTADOS - Kristensen, Conceicao, Kessie


    EXPULSADOS -

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