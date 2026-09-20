La Juventus convenció al derrotar al Atalanta por 2-0 en la quinta jornada de la Serie A. Con un zurdazo de Conceicao y un cabezazo de Bremer, la Juventus suma dos victorias seguidas, después de la lograda con facilidad en la Europa League contra el NEC. Spalletti recupera continuidad tras el desplome en casa del Sassuolo y obtiene buenas señales también de Kolo Muani, implicado durante todo el partido.
Otro partido decepcionante para los hombres de Sarri que, después de perder en Roma y en casa ante el Cagliari, también ceden en Turín, logrando generar peligro solo en un par de ocasiones. El parón deberá servirle al Atalanta para cambiar la tendencia y darle un giro a una temporada que empezó con marchas cortas.