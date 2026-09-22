La primera parte de la temporada 2026-27 queda archivada para la Juventus con 10 puntos en 5 jornadas de liga (fruto de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota), puntos que colocan a la Juventus en la séptima posición de la clasificación de la Serie A, y una victoria en la primera jornada de la League Phase de la Europa League, con el primer puesto de la clasificación por diferencia de goles gracias al 5-0 sobre el NEC Nijmegen. En la Serie A, en cinco jornadas, el equipo de Luciano Spalletti ha marcado 8 goles y ha encajado 4. Los goleadores de la Juventus hasta ahora han sido, entre liga y copa, diez: Celik, Bremer (2), Kolo Muani, Conceicao, Koopmeiners, Alajbegovic, Nico Gonzalez (2), Woltemade, Zhegrova (2) y Gatti.





De récord, el número de lesionados, algunos de ellos de gravedad: Kolo Muani, McKennie, Locatelli, Boga, Cambiaso, Grabara, Yildiz, Cabal, Ekhator y Thuram.





Los datos y las cifras enumerados son la base para algunas consideraciones, que nos permiten entender qué ha funcionado y qué no ha funcionado en este arranque de temporada para la Juventus.